這部真的有毒會想追！從迷妹到律師只差一條命案？《偶像瘋子》粉絲律師救本命：歐巴，你的清白我來守護

一開場就高能！全新韓劇《偶像瘋子》（《아이돌아이》）昨晚（22日）在ENA頻道首播，由「少女時代」秀英與男星金宰永主演，劇情描述一位王牌女律師，某天發現自己得為「本命偶像」殺人案辯護，粉絲與偶像的關係瞬間變成「嫌疑犯與律師」，展開一場既刺激又心動的「 無罪證明羅曼史」！

根據尼爾森韓國數據，首集全國收視率為1.9%，首都圈為1.8%，以ENA過往戲劇表現來看算是平穩開局，但劇情張力、角色設定和話題度完全不低，被不少韓劇迷點名是「低調但很有後勁」的新劇。

22日首播就丟出超強鉤子——當紅偶像一覺醒來，躺在隊長屍體旁邊，直接變成殺人嫌疑犯，而替他辯護的人，竟然是追了他11年的死忠粉絲！秀英飾演的王牌律師「孟世娜」，表面上是追求真相的明星律師，私底下卻是出道11年的男團「Gold Boys」成員「都來益」（金宰永 飾）的狂熱鐵粉。然而，舞台上閃閃發光的偶像，私底下卻因私生飯騷擾、團隊不和等問題，飽受恐慌症所苦。 某天，都來益與團隊隊長喝酒後，醒來竟發現隊長已成冰冷屍體，而自己渾身是血倒在旁邊，瞬間淪為殺人最大嫌疑犯。



命運讓孟世娜接到了這個案子。 在律師會面室裡，她見到的不是螢光幕上的偶像，而是憔悴又絕望的嫌疑犯。 從「想見本命一面」的夢幻日常，到必須為他的清白而戰，兩人「史上最衝擊」的初次見面，讓首集結尾充滿爆點。

這是秀英首次挑戰「偶像狂粉」角色，她坦言演戲時常常想起自己的粉絲：「對我來說，粉絲是即使我發生什麼事，也會100%完全相信我的存在。」她在劇中完美切換「專業律師」與「眼冒愛心小粉絲」的模式，演技獲得好評。而金宰永也將偶像光環下的陰暗面詮釋得細膩到位，兩人之間從崇拜、信任到被迫綁在一起的命運感，化學反應十足。



為什麼推薦追這部？

1. 設定新奇帶感：不再是普通律師劇或愛情劇，而是「粉絲vs偶像」在法庭內外並肩作戰，既有懸疑推理，又有暗湧的情愫。

2. 角色反差超大：秀英一下是氣場全開的律師，一下是看到偶像會捂嘴尖叫的迷妹，金宰永則是從頂級偶像淪落為階下囚，演技看點滿滿。

3. 節奏明快，首集就爆點：私生飯衝突、團隊內鬨、殺人案發生、兩人戲劇性會面，完全沒有廢戲，結尾斷在讓人心癢的地方。

4. 「無罪證明羅曼史」新梗：要如何一邊找證據洗刷冤屈，一邊壓抑對「本命」的心動？ 這種關係的張力讓人超好奇後續。

喜歡新鮮設定、律政懸疑混搭偶像羅曼史的觀眾，這部絕對可以放入必追清單！一起見證「最強粉絲」如何拯救落入深淵的偶像吧！

《偶像瘋子》於12月22日起逢星期一、二晚上10點半在Viu上線，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《模範的士3》和《Love Me》、熱播韓綜《請回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，隨時隨地享受煲劇自由。

