金宇彬宠粉程度太惊人！自用香水亲送粉丝、免税店买礼物，连按摩仪都包「售后服务」

金宇彬的人品向来在圈内有口皆碑，待粉丝同样真诚又温柔。 近期他在见面会上发生的「香水事件」再度掀起热议，也让更多网友了解他与粉丝之间的种种暖心互动。

一名韩国粉丝於9月14日通过IG分享了见面会后记。 金宇彬每拍一部戏都会配合角色使用不同的香水，是粉丝们关心的话题之一，见面会上这名粉丝询问：「如果要送我香水的话，什么香比较适合呢？」没想到金宇彬闻言立刻请经纪人拿来他平时用的香水，亲手交给粉丝：「这是给姐姐的礼物，拿去吧。」他还补充说，拍摄《许愿吧，精灵》时就是用这只香水。



粉丝吓得连忙解释说只是想请他推荐香水、没想收礼物，但金宇彬坚持送出：「这瓶香味很适合你。」临走前还贴心叮嘱她记得吃晚餐。 粉丝po出香水与签名合照，只见金宇彬还特地祝她生日快乐，真的是梦幻级的生日礼物！

这段后记被分享到网路社群后立即引起热议，网友大赞金宇彬温柔贴心、让人一辈子无法脱粉，也有人打趣说想请他推荐「适合自己的公寓」XD



事实上，金宇彬对粉丝的体贴远不只这一次。 今年6月23日，金宇彬从意大利出差返韩时，特地在免税店买了当地特产橄榄油，下机后亲手送给前来接机的粉丝们。



이탈리아 출장길에 휀걸들에게 올리브유 사다주는 다정한 남자

어케 사랑안함;;;; #김우빈 (흥분한 휀걸 목소리 변조 주의) pic.twitter.com/cHi5nvygu7 — 안녕,낯선사람 (@stranger_wb) June 23, 2025

另一名2013年入坑的粉丝则分享道，今年4月她做完近视手术、在眼部不适的状态下见到金宇彬，金宇彬关心地说自己也做过、现在视力很好，还透露有一款每天都会用的眼部热敷按摩仪，约好回家确认品牌后告诉她。 6月该粉丝接机时，金宇彬竟从车里拿出全新的同款按摩仪送给她！这还不止，9月见面会时，金宇彬又分享了按摩仪的用法，种种细节关心令她感动不已：「喜欢欧巴的时光里，一直感到幸福和自豪。 对我们粉丝而言，欧巴就是『现实版精灵』。 以后也会长长久久地陪伴和应援。」



多年来，金宇彬与粉丝的情感连结也许比外界想像的更深。 许多粉丝从他出道一路追随，在他患癌休养暂停活动的几年里也不离不弃，通过经纪人和粉丝官咖写信应援、等待他康复回归，是真正的双向付出与珍惜。



