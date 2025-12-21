EXO都敬秀真的超有義氣！《MMA》紅毯一結束就直奔金宇彬婚禮，僅現身15分鐘又趕回舞台表演！

組合 EXO 的成員兼演員都敬秀（D.O.）在繁忙的日程中參加好友演員金宇彬的婚禮，成為了話題。

20日，網路社群上流傳出都敬秀當天現身於首爾新羅酒店，出席金宇彬與申敏兒婚禮的照片與影片。他下車的瞬間，也讓在場粉絲驚訝不已。

愛情長跑10年的金宇彬和申敏兒在20日舉行非公開婚禮，但同一天 EXO 確定參加《2025 MMA》（2025 Melon Music Awards）頒獎典禮，使得都敬秀無法參加好友婚禮和獻唱祝歌，讓許多粉絲相當遺憾！都敬秀在《操控遊戲》終映的採訪也表示：「本來就決定要唱祝歌，還想唱〈Popcorn〉來著，後來才確定出演《MMA》，所以對宇彬哥感到非常抱歉。」



然而，都敬秀最終仍完成了看似不可能的行程，同時展現了對 EXO 的責任感與對好友金宇彬的義氣。當天下午4點30分，他先與 EXO 成員一同踏上《MMA》紅毯，隨後緊急移動，約於晚上6點15分現身新羅酒店婚禮現場。據悉，都敬秀僅停留約15分鐘（來回車程快兩小時），向新人致意後便立即返回高尺巨蛋，與 EXO 一同登上《MMA》的舞台。



對此，網友們紛紛表示：「暈大發」、「哇 真的好感動啊」、「因爲金宇彬是帥氣的人，所以朋友也很帥氣」、「哇，如果我是新郎新娘的話，我一輩子也忘不了」、「義氣瘋了！所以才會喜歡都敬秀吧」、「真的是不得不疼愛的弟弟啊」、「雖然沒能唱祝歌，但是親自去祝賀」、「從高尺到新羅酒店的話，光是移動時間就差不多兩個小時吧」、「百忙之中想盡辦法參加 嗚嗚嗚」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞