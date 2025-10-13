李帝勳主演復仇爽劇《模範的士3》開播在即！回顧前兩季真人真事案件：N號房事件、勝利夜店等！

2025年讓人最期待的韓劇之一《模範的士3》（模範計程車3）即將在11月21日強勢回歸啦！

由金道奇（李帝勳 飾）領軍的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的受害者們找回公理。前兩季之所以能獲得超高收視和評價，關鍵就在於劇集大膽觸及韓國社會最黑暗的角落，將一樁樁真實發生的社會事件搬上螢幕。在第三季開播前，就一起來回顧前兩季有哪些是改編自真實案件。



第一季：揭開韓國社會最痛的傷疤



趙斗淳事件

第一季以趙度哲刑滿釋放事件為開頭，這是以「趙斗淳」為原型。2008年趙斗淳在廁所用極其殘忍的手段強姦一個8歲幼童，最後判處12年有期徒刑，許多韓國人民並不滿意這個判決結果。劇中，金道奇讓犯人「從此消失」，雖然只是虛構情節，卻讓無數觀眾在螢幕前獲得一絲慰藉。



鄭南奎事件（劇中為殺害金道奇的兇手）

2004年1月到2006年4月期間，鄭南奎謀殺了14名無辜的受害者。他在解釋犯案動機時說：「就像抽煙一樣，產生了殺人的衝動。」甚至還說：「對受害者和家屬，沒有一絲內疚，相反地很快樂。」劇中，殺害金道奇的兇手穿著紅色外套、帽子，都和鄭南奎一樣。



新安郡鹽田奴隸事件（劇中為瑪利亞＆醬料工廠事件）

2014年兩名無家可歸的身障人士，他們以一萬韓元被賣給擁有鹽田（在新安郡離島）的農民。他們在鹽田無薪工作14個小時，如果他們沒有工作，他們會被鐵棍或木棍毆打，雖然企圖逃跑，但都失敗了，最後是其中一名寫信給他在首爾的母親，母親向警方報警，他們才被救出來。劇中，3級智能障礙瑪利亞被賣到醬料工廠，被老闆監禁在冷凍庫裡、頭浸在醬料裡、用熱水潑醒等。



WeDisk梁振浩會長事件（劇中為朴良真事件）

韓國未來技術兼網路硬碟公司 WeDisk 的梁振浩會長暴力影片在2015年拍攝，曝光於2018年。因為離職的工在網路上留言表達對公司的不滿，結果梁振浩通過ip追蹤到該員工，事件曝光後，眾多員工也暴露他的惡行。這集播出後，原型人物公司前職員還發文：「因為太真實，看的時候渾身起雞皮疙瘩。」



N號房事件

作案人通過 Telegram 上建立多個聊天室，對女性進行性威脅得來的資料、相片、影片等發布在聊天室中，受害者從成年女性到國小幼童都有，即使主謀被判刑，備份影片仍在網路上流傳。劇中，安高恩看見親姐姐的影片在 YouData 的網站出現，雖然最後有刪除影片，但對受害者和家屬的傷害是永遠的。



第二季：從海外詐騙到邪教組織，議題更多元



越南詐騙殺人案（劇中李東宰失蹤案）

第二季以近年最熱門也最可怕的社會議題「海外工作詐騙」開場，這讓人聯想到掀起熱議的柬埔寨KK園區、緬甸詐騙集團，但真正影射的案件是2015年的「芭達雅殺人事件」。劇中，李東載被騙赴海外工作，遭詐騙集團囚禁暴力毆打，要他們開發網路非法賭博程式，而現實中的受害者林東俊最終被毆打致死，再也無法回家 ㅠㅠㅠㅠ



新天地教會（劇中純白教會）

本季還觸及韓國邪教問題，影射在2020年疫情期間成為超級傳播者的「新天地教會」，當時新天地教會不僅不配合政府防疫調查，還要求信徒在密閉空間聚會時不得戴口罩，最終導致疫情大規模擴散。劇中，呈現邪教「純白教會」教主玉朱萬如何利用人們的脆弱，以治病為名騙取金錢，甚至阻止信徒就醫。



醫療事故之幽靈醫生（劇中韓秀蓮醫療事故案）

在整形風氣盛行的韓國，有些診所真的會找「幽靈醫師」代為執刀。這是改編自2016年的權大熙事件，一名24歲男性患者在削骨手術中死亡，事後發現主治醫師只站了10分鐘就離開，由其他人接手手術。劇中，黑心醫院的院長安英淑專找獨居老人、社會弱勢做手術，藉此詐騙政府高額補貼醫療費用，還會吸收無照醫師替病患開刀。



Burning Sun事件（劇中Black Sun事件）

「Black Sun事件」很明顯原型即是「Burning Sun事件」（勝利夜店事件）。劇中直接還原夜店LOGO、香檳套餐、偶像歌手、貴婦投資人、總警、性交易活動， Victor 還說了一句「韓國法律爛透了，所以我愛韓國」。過去勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人參與的「鄭俊英群組」中，勝利說過：「像X般的韓國法律，所以我才愛。」嘲弄公共權力的發言原封不動描繪出來。



第三季：全新的故事，同樣的正義



第三季「彩虹運輸」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍原班人馬回歸，更令人驚喜的是，香港 MIRROR 成員呂爵安（Edan）也將首度參演韓劇，還友尹施允、申柱煥、張娜拉和日本國民演員竹中直人、笠松將客串亮相。雖然第三季會改編哪些真實事件目前還是謎，但可以確定的是「彩虹運輸」將繼續為滿腹冤屈的受害者們發聲，用他們的方式實現正義。



如果你還沒看過《模範的士》前兩季，現在正是最好的時機，可以在 Viu 上可以重溫第一、二季的精彩內容。如果你已經是忠實觀眾，那麼絕對不能錯過第三季！《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。



