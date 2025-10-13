全台E.L.F.催票，要将SJ利特送上金钟当首位得奖韩星！利特感动：前世我们在台湾是什么吗

Super Junior利特主持之台韩合作节目《厨师的迫降：客家厨房》，双料入围台湾第60届戏剧及节目类金钟奖，利特随之成为首位入围金钟奖的韩星，虽尚未颁奖，但人气奖已在热烈竞争中。

金钟「人气综艺节目奖」是2022年起，为了避免遗珠之憾而增设，本届人气综艺奖开跑前期，依旧是老牌人气综艺《综艺玩很大》及《饥饿游戏》，两节目竞争冠亚，但随著台湾E.L.F.（Super Junior粉丝名）积极宣传及动员，《厨师的迫降：客家厨房》目前已登上冠军，拉开与《综艺玩很大》及《饥饿游戏》的差距。



据台湾Threads与《厨师的迫降：客家厨房》官方社群，台湾E.L.F.假期期间相当积极「上街拜票」，在各县市热门场所或大型活动地点现场，寻求可以帮忙投票的路人。不过，此举一度被其他网友批评是「课金投票」，《客家厨房》社群编辑也发文表示不舍粉丝被误会，台湾E.L.F.们驳斥「如果是课金，票数绝对不止」，对自家凝聚力与财力(?)*相当有信心。（*台湾E.L.F.常说自己「长大了」，不缺钱只缺见欧巴的机会，事实上欧巴们也很常来台湾掏空台湾E.L.F.的钱包）



利特YouTube最新直播，有台湾E.L.F.留言告诉利特此事，利特感动回应：「谢谢台湾，那么努力让我很自豪。」还用中文说了：「很好，真棒，谢谢，谢谢大家，台湾。」他甚至还说：「太感谢了……我们前世在台湾……是什么吗？帮助我们这么多，真的很感谢。」



利特先前直播就知道金钟奖类似韩国的「百想艺术大赏」，在台湾地位很高，且也知道是第一次有韩国艺人入围，当时他便说：「为什么不断把那么棒的礼物、这么多幸福送给我？除了感谢还是满满的感谢。」不忘提到这是和团队、温升豪、江宏杰等人一同努力的成果，很希望能参加典礼但遗憾无法（SJ在南美巡回演出）。



利特后续也主动在个人IG宣传人气奖投票，还回顾不久前受邀中华职棒富邦悍将球团的表演，不少台湾E.L.F.笑说「他也还没走出大巨蛋」，E.L.F.分享的同时邀请富邦悍将球迷一起为《客家厨房》投票。



