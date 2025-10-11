Epik High惡搞海報又來了！今年主題鎖定《Kpop獵魔女團》Saja Boys，Tukutz自稱「長得像車銀優」站C位

Epik High每次開唱都要玩出新花樣，今年也不例外！之前的演唱會每次都推出別具一格的惡搞海報，從《芭比》《親切的金子》到《狼少年》，去年則是《背著善宰跑》。 Tablo笑說有些人一年到頭都在期待他們的新海報，今年也從多個大熱IP裡選出了不負眾望的一款XD

Epik High昨日更新YouTube頻道，公開三位成員討論海報主題的全過程。 Tablo回憶過去惡搞《親切的金子》、拍攝「親切的Mithras」時，居然收到導演朴贊郁親自傳來簡訊，內容只有三個字「真漂亮」，讓人哭笑不得。



這次，他們從今年多部熱門影視作品中挑選出四個「入圍候選」，分別是《Kpop 獵魔女團》《苦盡柑來遇見你》《魷魚遊戲3》和《單身即地獄4》。 Tablo透露，自己是在女兒Haru的推薦下看了《Kpop 獵魔女團》，一開始有些不適應，但因為《Golden》和獬豸角色（*老虎Derpy）的魅力而深陷其中，一共看了3遍。 至於要惡搞 HUNTR/X 還是 Saja Boys，也引發一番熱烈討論。

《苦盡柑來遇見你》獲得Tukutz和Mithras一致稱讚，Tablo則因工作忙碌沒追劇，竟以為是穿越情節。 兩名隊友順勢騙他說是轉生的設定：過去和現在的IU可以通過鏡子對話，最後發現全部是謊言，所以劇名叫「被騙慘了」（*韓文原名是濟州島方言「辛苦了」，與標準語「被騙了」相似）。 隨後Tukutz才說明真實劇情，並稱讚這部劇是年度最佳。



聊到《魷魚遊戲3》，Tablo對結局表達遺憾，認為自己構思的版本更佳，腦補出李奧納多·狄卡皮歐擔任孔劉的角色開啟美版系列，還暢想了「1988年在韓過舉辦的第一屆魚魷遊戲」，但仍稱讚是為數不多能影響全球的韓國IP。

至於《單身即地獄4》，三人一致認為韓國在綜藝和劇本製作方面很有實力，且CP值超高，就像這期節目一樣，除了下酒菜之外，好像也沒什麼製作費？ XD



到了最後決選階段，Tukutz隨口吐槽：「Saja Boys有粉絲嗎？ 他們不是被鬼魔的火燒死了嗎？」Tablo急忙救場：「他們永遠活在粉絲心中啊！」最終抽籤結果出爐——本次惡搞主題確定為《Kpop 獵魔女團》。 Tukutz自詡「長得跟車銀優一樣」理所當然扮演振宇（？ ），三人親自上陣拍攝，堅持「零AI修圖」，誠意十足。 影片公開後，竟有很多網友留言「想看HUNTR/X版本」！



此外，Epik High今年的演唱會將於12月25日至28日舉行，海報已經公開，準備好迎接他們的「惡搞宇宙」嗎XD



▽同場加映：

【多圖】Epik High惡搞海報合輯



Epik High 高度還原《背著善宰跑》



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞