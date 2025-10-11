兩位女神因《許願吧，精靈》結下的溫暖友情！宋慧喬幫秀智慶生：「今天真漂亮♥」

兩位女神私下真的很常見面呢！不知道以後有沒有機會再一起合作！！

10日，宋慧喬在自己的 IG 限時動態上寫道：「嘉盈你今天真漂亮♥」、「Habibti」並上傳照片。照片中，秀智拿著蛋糕露出幸福的微笑。另一張照片中，宋慧喬和秀智親密地肩並肩，吸引人們的視線。（＊「Habibti」在阿拉伯語中是「我親愛的」、「我的愛人」的意思。這也是宋慧喬和秀智出演的 Netflix 系列《許願吧，精靈》中的台詞。）



據悉，兩人是因為宋慧喬特別出演《許願吧，精靈》而結緣，雖然在作品中只是短暫的相遇，但在現實中延續下來的兩人的友情成爲話題，會來往於彼此家、給對方送應援咖啡車等，一直保持著友好的關係。



本月3日公開的列《許願吧，精靈》講述掌握對方生死權的感情過剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。目前全集數已經在

Netflix 公開。



另外，宋慧喬與孔劉、李荷妮、雪炫等人現在正在拍攝盧熙京編劇的新作 Netflix 《慢慢地，強烈地》，該劇以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。



