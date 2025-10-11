Epik High恶搞海报又来了！今年主题锁定《Kpop猎魔女团》Saja Boys，Tukutz自称「长得像车银优」站C位

Epik High每次开唱都要玩出新花样，今年也不例外！之前的演唱会每次都推出别具一格的恶搞海报，从《芭比》《亲切的金子》到《狼少年》，去年则是《背著善宰跑》。 Tablo笑说有些人一年到头都在期待他们的新海报，今年也从多个大热IP里选出了不负众望的一款XD

Epik High昨日更新YouTube频道，公开三位成员讨论海报主题的全过程。 Tablo回忆过去恶搞《亲切的金子》、拍摄「亲切的Mithras」时，居然收到导演朴赞郁亲自传来简讯，内容只有三个字「真漂亮」，让人哭笑不得。



这次，他们从今年多部热门影视作品中挑选出四个「入围候选」，分别是《Kpop 猎魔女团》《苦尽柑来遇见你》《鱿鱼游戏3》和《单身即地狱4》。 Tablo透露，自己是在女儿Haru的推荐下看了《Kpop 猎魔女团》，一开始有些不适应，但因为《Golden》和獬豸角色（*老虎Derpy）的魅力而深陷其中，一共看了3遍。 至於要恶搞 HUNTR/X 还是 Saja Boys，也引发一番热烈讨论。

《苦尽柑来遇见你》获得Tukutz和Mithras一致称赞，Tablo则因工作忙碌没追剧，竟以为是穿越情节。 两名队友顺势骗他说是转生的设定：过去和现在的IU可以通过镜子对话，最后发现全部是谎言，所以剧名叫「被骗惨了」（*韩文原名是济州岛方言「辛苦了」，与标准语「被骗了」相似）。 随后Tukutz才说明真实剧情，并称赞这部剧是年度最佳。



聊到《鱿鱼游戏3》，Tablo对结局表达遗憾，认为自己构思的版本更佳，脑补出李奥纳多・狄卡皮欧担任孔刘的角色开启美版系列，还畅想了「1988年在韩过举办的第一届鱼鱿游戏」，但仍称赞是为数不多能影响全球的韩国IP。

至於《单身即地狱4》，三人一致认为韩国在综艺和剧本制作方面很有实力，且CP值超高，就像这期节目一样，除了下酒菜之外，好像也没什么制作费？ XD



到了最后决选阶段，Tukutz随口吐槽：「Saja Boys有粉丝吗？ 他们不是被鬼魔的火烧死了吗？」Tablo急忙救场：「他们永远活在粉丝心中啊！」最终抽签结果出炉——本次恶搞主题确定为《Kpop 猎魔女团》。 Tukutz自诩「长得跟车银优一样」理所当然扮演振宇（？ ），三人亲自上阵拍摄，坚持「零AI修图」，诚意十足。 影片公开后，竟有很多网友留言「想看HUNTR/X版本」！



此外，Epik High今年的演唱会将於12月25日至28日举行，海报已经公开，准备好迎接他们的「恶搞宇宙」吗XD



