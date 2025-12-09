韓國影史第一人！李炳憲入圍金球獎影帝，正面對決李奧納多、甜茶 《徵人啟弒》橫掃雙獎三提名

演員 李炳憲 創下了韓國演員的歷史紀錄，首次獲得美國金球獎音樂及喜劇類最佳男主角獎提名，正面迎戰包括李奧納多·狄卡皮歐、「甜茶」提摩西·夏勒梅在內的多位好萊塢頂級巨星。其主演電影《徵人啟弒》（另譯：選擇有罪）也入圍金球獎「最佳外語片」「音樂喜劇類最佳影片」兩大提名，以及評論家選擇獎兩。

金球獎創紀錄：作品、男主雙提名

金球獎組委會於當地時間 8 日公布第 83 屆提名名單，《徵人啟弒》共獲得三項重要提名：音樂喜劇類最佳影片、最佳外語片、音樂喜劇類最佳男主角獎。《徵人啟弒》此番入圍，令李炳憲成為韓國影史首位入圍該獎項的演員，也是韓國電影首次獲得金球獎作品類別提名、繼 2022 年《分手的決心》之後時隔三年再次入圍最佳外語片。



好萊塢頂級對決：影帝競爭激烈

李炳憲將與一眾好萊塢巨星共同角逐影帝殊榮，對手包括《一戰再戰》李奧納多·狄卡皮歐、《影星傑·凱利》喬治·克隆尼、《橫衝直闖》提摩西·夏勒梅、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙等。雖然李炳憲先前在韓國本土的青龍電影節上錯失影帝，但隨後獲得更具國際指標性的金球獎提名，這被視為他問鼎奧斯卡的重要跳板。

其中，李奧納多主演的《一戰再戰》以高達 9 項提名成為本屆金球獎的奪獎大熱門，亦被美國主流媒體視為奧斯卡最佳影片的有力競爭者。《情感的價值》、《罪人》亦分別獲得8項和7項提名，競爭相當激烈。



鎖定奧斯卡風向：再戰評論家選擇獎

《徵人啟弒》的衝獎勢頭不止於金球獎，還入圍了第 31 屆評論家選擇獎的「最佳外語片」和「最佳改編劇本」獎。評論家選擇獎由北美規模最大的專業影評人協會主辦，被視為預測奧斯卡金像獎走向的重要指標之一，進一步推高了外界對《徵人啟弒》後續衝擊奧斯卡的期待。朴贊郁導演此前曾憑藉《原罪犯》、《下女的誘惑》、《分手的決心》多次入圍該獎項的最佳外語片。

《徵人啟弒》講述公司職員柳萬秀（李炳憲 飾）在人生達到盡善盡美之際突然被解僱，為了守護妻子、孩子和得來不易的房子，他展開了一場屬於自己的再就業戰爭。



K-Pop 動畫片躋身國際競爭

在動畫片方面，以 K-Pop 世界觀為背景的動畫片 《K-Pop 獵魔女團》 也表現搶眼，獲得金球獎三項提名：最佳動畫長片、最佳原創歌曲獎、最佳電影及票房成就獎。該片將與《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》及《動物方城市 2》等強勁對手展開競爭。



第 83 屆金球獎頒獎典禮將於明年 1 月 11 日在美國舉行。

