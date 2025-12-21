【MMA2025】可以說是G-Dragon稱王的日子！橫掃 3 大獎、勇奪「7 冠王」封號（完整得獎名單）

【2025 Melon Music Awards】（簡稱MMA2025） 於昨晚在首爾高尺天空巨蛋盛大舉行，典禮的大贏家 G-Dragon 也小心許願：「希望明年能拿到（BIGBANG）團體獎。」

當天，G-Dragon 從最佳作詞作曲人、最佳男歌手、Millions TOP10、TOP10、年度最佳歌曲、年度藝人到年度專輯，一舉奪下 7 項大獎。在拿下最佳男歌手後，他表示：「這是我第一次在『MMA』獲得男歌手獎，再次感謝粉絲們。」並小心翼翼地說：「也希望明年能拿到團體獎。」引發全場歡呼。



此外，他更橫掃 4 個大賞中的其中 3 項，包括：年度最佳歌曲、年度藝人、年度專輯。憑藉〈HOME SWEET HOME（feat. 太陽、大聲）〉獲得年度最佳歌曲的 G-Dragon 表示：「謝謝大家，真的心情很好。拿獎的路雖然又遠又辛苦，但正因為意義非凡，一點也不覺得累，反而非常開心。」難掩感動。



另一項大賞 年度唱片 則由 BLACKPINK 成員 Jennie 奪下。她同時獲得 TOP10、Millions TOP10，成為典禮的 3 冠王。



Jennie 在領獎時表示：「非常感謝給我這麼大的獎項。今年對我來說是意義非常深的一年，也發生了很多事，能夠開心地畫下句點真的很幸福。特別感謝今天一起完成舞台的 50 位舞者。今後也會繼續做出很棒音樂。還有，我很想我的成員們，一個人真的很孤單。粉絲們我永遠愛你們，謝謝。」

▼《MMA 2025》完整得獎名單 ▼

年度專輯：G-Dragon《Übermensch》

年度藝人：G-Dragon

年度最佳歌曲：G-Dragon〈HOME SWEET HOME〉

年度唱片：Jennie

最受喜愛的藝人 TOP10：G-Dragon、IVE、aespa、PLAVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、NCT WISH、Jennie、林英雄、Rosé

Millions TOP10：（24 小時內突破 100 萬串流、登上 Melon 殿堂的專輯）

Rosé《rosie》

SEVENTEEN《Happy Burstday》

IU《花書籤3》

林英雄《I’m HERO 2》

Jennie《Ruby》

BOYNEXTDOOR《No Genre》

G-Dragon《Übermensch》

IVE《IVE EMPATHY》

PLAVE《Caligo Pt.1》

RIIZE《Odyssey》

年度新人：ALLDAY PROJECT、Hearts2Hearts



最佳女歌手：Rosé

最佳男歌手：G-Dragon

最佳男子團體：BOYNEXTDOOR



最佳女子團體：IVE

最佳流行歌手：Ed Sheeran

最佳 OST：《Kpop 獵魔女團》HUNTR/X〈Golden〉

年度最佳舞台：aespa

年度音樂錄影帶：KiiiKiii

全球藝人：aespa

全球新銳藝人：IDID

最佳音樂風格：10CM

最佳製作人：ZICO

最佳女團表演：ILLIT

最佳男團表演：RIIZE

最佳作詞作曲人：G-Dragon

話題趨勢獎：WOODZ

J-POP 最受歡迎藝人：米津玄師

1theK 全球 ICON：KiiiKiii

Track Zero Choice：HANRORO

Berriz 全球粉絲選擇獎：Hearts2Hearts

日本最受歡迎藝人 by U-NEXT：BOYNEXTDOOR

KakaoBank 全民之星獎：NCT WISH

