【韓網熱帖】Epik High 20週年演唱會海報

不負期待的Epik High。 不是合成圖片，是真的做了造型去拍的。 （海報裡的文字：「K-hiphop的阿爸」，不是芭比是艾比XD）



附贈前幾年的演唱會海報：

《老少年》「我來拯救你，忘記歲月的人」



《黑大叔們》「已準備好前往最開心的地方」



《歡迎來到Mary Hall》「2018年，現在也正在演出？」



《麗寶怪談》「來我們演唱會玩吧！」



《K-pop Stars》「傳說的3人組」



《BloSwan》「渴望黑天鵝的白天鵝的血光挑戰！」



​韓國網友評論：

1. 居然不是合成？ 瘋了kkkk

2. 這個會是一大張掛在演唱會現場嗎？ kkk

3. Tablo也太美kkk

4. Tablo超適合金髮美女的造型耶

5. Tablo扮姜惠貞毫無違和感kkk都沒認出來，果然是夫妻相（*姜惠貞是《歡迎來到東莫村》女主角）

6. 為什麼只有Mithra在演《犯罪都市3》？ kkk

7. 突然出現馬東石kk

8. 文案也好好笑：「誰都能看，買票就行」

9. 這才叫HipHop

10. 真是一群不得了的大叔

11. 有人說他們開演唱會其實是為了拍海報kkk

12. 那條塑膠褲子啊啊啊啊啊

13. 每張都好適合啊kkk

14. 最好笑是《歡迎來到Mary Hall》後邊的人也全都是Epik High的人扮的kkk

15. 這程度即便被告也說不出什麼吧kkk為什麼要用心到這個程度啊kkkk

16. 這種事不用那麼認真啊kkkk

17. Epik High的海報從不讓人失望

出處：https://theqoo.net/hot/2961501467

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