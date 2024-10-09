「惡搞海報大師」又來了！Epik High 高度還原《背著善宰跑》不是P圖，而是真人拍攝～

【影片】Epik High 這次還原度太高了，請收下我的膝蓋。XD

韓媒的標題也特別爆笑，像是「準備好被起訴」Epik High 令人震驚的模仿、「背著善宰跑」變成「背著善雄跑」（成員Tablo本名是李善雄），超高度還原引發了熱烈關注。





人氣 Hip Hop 團體 Epik High（Tablo、Mithra、Tukutz）透過官方SNS公開了2024年單獨演唱會的最新模仿海報，Tablo 和 Tukutz 穿著校服，打扮成熱門韓劇《背著善宰跑》的主角。網友一開始以為是Ｐ圖，結果看了官方的花絮才得知，居然是超有誠意的真人cosplay啊！！



作為「惡搞海報大師」，Epik High 用心打扮的反串造型為粉絲們帶來了歡聲笑語。早先公開的活動海報還有熱門電影《破墓》（파묘）諧音改為《派對》（파티），提高了粉絲們對演出的期待。





Epik High計劃透過年底舉辦的這場演出，以幽默的對談和充滿活力的現場表演俘獲觀眾們的耳朵，期待用一系列多元化的曲目為粉絲們呈現出特別的年終禮物。



他們 2024 的年末演唱會將於12月20日至22日在首爾奧林匹克手球競技場舉行。

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