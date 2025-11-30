BABYMONSTER 翻唱《Kpop 獵魔女團》的神曲〈Golden〉！韓網友評價兩極：起雞皮疙瘩 VS 耳朵疼

《2025 MAMA AWARDS》第二天的典禮中，BABYMONSTER 的 Ahyeon（雅賢）、Rora、 Parita 變身爲《Kpop 獵魔女團》的「HUNTR/X」。

今年最受關注的是與 Netflix《Kpop 獵魔女團》的合作舞台，之前《MAMA AWARDS》表示將通過動畫片和現實中的表演再現「HUNTR/X」和「Saja Boys」的對決。但由於「Saja Boys」的概念來自冥界，為了避免聯想到香港的大火，最終決定取消舞台。

當天，振宇的配演員安孝燮以感性的旁白開門後，接著 BABYMONSTER 的 Ahyeon、Rora、 Parita 分別變身爲「HUNTR/X」的 Rumi、Zoey 和 Mira 登場，她們完美地展現角色的髮型、服裝。三人以〈What It Sounds Like〉展開舞台，接著演唱〈Golden〉，以爽快的高音、幹練的和聲獲得觀眾們的掌聲和吶喊。



舞台公開後在韓網評價兩極化，有網友紛紛稱讚：「三個人都唱得很好，那麼難的歌」、「哇～大家都很會唱， Ahyeon 真的太厲害了」、「Rora 和 Parita 也很會唱歌啊！聲音很好聽」、「我覺得能在大舞台上唱這首歌本身就是很棒的」、「做得好！大家別老是挑音色毛病」、「《MAMA》從昨天開始麥克風就很奇怪，看直拍的話會會更好」、「能做到那樣的現役女團有幾個啊！很厲害了」、「瘋了！起雞皮疙瘩了」、「Ahyeon 的音量真的是另一個人，瑟瑟發抖」。

不過也有網友表示：「〈Golden〉應該有那種沉重和激動的心情，但是 Ahyeon 的聲音太響亮了，有點可惜」、「沒有一起跳舞嗎？有點遺憾」、「耳朵疼」、「希望不要再給 Ahyeon 高音了...音色太尖了」、「感覺不是期待的畫面」、「音色不太搭，雖然唱得很好」等等。

另外，BABYMONSTER 在10月發行迷你2輯《WE GO UP》，19日還公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，不到兩週的時間點擊率已經8700萬，真的非常厲害！她們也在本月開始舉行《LOVE MONSTER》第二次粉絲見面會，陸續與日本、曼谷、台灣的粉絲見面。



