【K社韓國小百科】婚不婚？韓國統計驚人：30代一半沒結婚，首爾更誇張「三人兩單身」

韓國最新人口住宅普查結果出爐，顯示30多歲族群的未婚比例超過一半，其中首爾的情況更明顯——每三個30代人口中就有兩人還沒結婚。

根據統計廳公佈的資料，截至去年11月1日，30多歲的未婚率高達 51.3%。分地區來看，首爾最高，達62.8%，其中男性未婚率更衝到 68.3%，比女性（57.2%）還高出10個百分點以上。全國19到34歲青年的992萬人裡，約219萬人（20%）住在首爾，但正值生育高峰的30多歲人口，在首爾卻有全國最高的單身比例。

與之相對，未婚率最低的是世宗市，僅34.4%。專家推測，因為當地有不少政府與公職單位，工作穩定、結婚率自然較高。整體來看，世宗市在各年齡層的「有配偶率」也都是最高。

再看全國數字，18歲以上人口共4294萬人，其中未婚人口達1267萬人，占29.5%；有配偶者2432萬人（56.6%）；而喪偶或離婚者有594萬人（13.8%）。男性未婚率為34.2%，比女性的24.9%高，至於「有配偶率」則是男性在70多歲最高，女性則在50多歲達到高峰。



除了晚婚、少婚，另一個不容忽視的現象就是快速老齡化。統計顯示，去年每100名勞動年齡人口（15～64歲），就要撫養 23.7名65歲以上老人，比撫養兒童（15.9）還高，等於三個壯年要養一個老人。自2016年起，老人撫養比就已經超越兒童撫養比，而且差距逐年擴大。

受平均壽命上升與嬰兒潮世代老化影響，人口的「中位年齡」也在攀升，去年達 46.2歲，比2015年增加5歲；平均年齡則為44.8歲，比十年前多出4.4歲，顯示韓國社會的高齡化速度加快。



普查還提到其他社會面貌：去年全國有8個地區的「多元文化家庭」（跨國婚姻）比例超過一成，其中以京畿道安山的原谷洞最高（39.2%），首爾的永登浦區大林2洞（17.4%）與九老區九老2洞（13.9%）也都名列前茅。

