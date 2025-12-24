BTS「忙內組」身價再創新高！V、Jimin、柾國躋身南韓「30歲以下百大股豪」，各持 214 億股份驚艷市場

全球天團防彈少年團（BTS）不僅在文化影響力上稱霸，在經濟實力上也交出驚人成績單。 根據韓國企業數據研究機構 CEO Score 於 24 日發布的最新報告，BTS 成員 V（金泰亨）、Jimin（朴智旻）與柾國（田柾國） 已正式躋身南韓「30 歲以下上市企業百大股票富豪」名單，每人持股價值高達 214 億韓元。

在整體財經排名中，三星電子會長李在鎔以 23 兆 3,590 億韓元的資產穩坐全韓第一。 而在娛樂產業界，HYBE 議長房時爀則以 4 兆 1,230 億韓元的股票市值佔據總榜第 10 名。

這三位成員之所以能躋身百大股豪，源於 HYBE 議長房時爀在 2020 年 HYBE 掛牌上市前，將 47 萬 8,695 股普通股平均贈與 7 位成員，每人獲贈 6 萬 8,385 股，而V、Jimin 與柾國至今仍「一股未賣」，完整持有這些股份。相較於一般的酬勞或一次性廣告收益，這種「與企業成長掛鉤」的持股模式，象徵著藝人已從單純的高收入階段，跨入透過持有股份累積資產的時期，深具指標意義。



除了驚人的財力，BTS 的音樂本業也傳來捷報。 成員們近期頻繁透過 Weverse 等平台分享全體練習的合照與影片，為「完全體回歸」暖身。 官方已預告將於明年春季發行全新專輯，並同步展開大規模的世界巡迴演唱會。 隨著「軍白期」進入倒數計時，BTS 未來的商業價值與股票後勢預計將再攀高峰。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞