【韓網熱門】要被網友留言笑翻了！有沒有被藝人搭訕過？車銀優：YSE！

「國民臉讚」車銀優大方承認曾被藝人搭訕過，此話一出瞬間在theqoo上掀翻熱議，大家紛紛表示「一點都不意外」！

韓國網友評論：

1.這還用問嗎？

2. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ乾脆問「你吃飯了嗎」算了啦

3. 怎麼可能沒有

4. 如果我在他旁邊我也會主動出擊

5. Not surprised…

6. 笑著說Yes這種反應太可愛了

7. 問他「沒被說過帥嗎？」這樣還比較合理吧

8. 我覺得連男的都會對他心動

9. 男女都通用

10. 連蚯蚓都想跟他搭話吧（笑）

11. 乾脆問「有被男生追過嗎」這樣還比較有趣

12. 如果真的沒有那才奇蹟吧ᄏᄏᄏᄏ

13. 看到留言說「如果我是藝人，我就像刮樂透一樣每週表白一次」笑死我

14. 就像「地球是圓的」那種廢話級別

15. 天空是藍的、水是透明的、太陽從東邊升起——對吧？

16. 一定有啦，我這住在大邱的女人都想主動告白了

17. 被藝人追？ Yes！被外國人追？ Yes ！被同性追？ Yes ！被差幾歲的追？ Yes！ 感覺全世界都對他出手過吧（笑）

18. 就連電視台的鏡子都想跟他告白吧ᄏᄏᄏ

19. 連我家的狗都想撲上去了

20. 這和「你會不會呼吸」一樣

21. 應該還有很多人是通過經紀人告白的吧

22. 說「沒有」才是謊話吧

原文：https://theqoo.net/square/3944929324

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

