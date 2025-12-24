《Love Me》李施優＆TWICE多賢情侶畫報公開！從青梅竹馬到戀人，親自分享角色設定與故事

《Love Me》已正式開播，大家都追了嗎？劇中備受關注的「忙內 CP」李施優與 TWICE 多賢，近日也合體拍攝了一組情侶畫報。

時尚雜誌《Allure Korea》於今（24）日公開兩人的畫報，同時他們也分享在《Love Me》中，從青梅竹馬逐漸發展為戀人的徐俊瑞（李施優 飾）與池慧溫（多賢 飾）的角色設定與故事。



劇中，徐俊瑞飾演徐俊京（徐玄振 飾）的弟弟「徐俊瑞」，他總是渴望被愛和被認可，充滿浪漫但欠缺成熟，靠著年長許多的姐姐的幫忙讀到了研究生；多賢飾演「池慧溫」一角，與俊瑞自幼兒園時期就相識，是一路陪伴成長的青梅竹馬。夢想成為小說家的出版社編輯，與稚氣未脫的俊瑞不同，是一個願意為自己人生負起責任的人。



談到與慧溫的關係，李施優表示：「兩人是從幼稚園開始一起長大的青梅竹馬，一發生什麼事，就會立刻跑去找對方傾訴煩惱。」但某一天，卻迎來「一個無法解釋、心突然被吸引住的瞬間」，預告兩人關係的轉變。李施優也透露，雖然劇本中沒有明確描寫，但為了呈現兩人20年來累積的熟悉感，自己與多賢討論許多細節。



多賢則將俊瑞與慧溫的關係形容為「真正的摯友」。她介紹慧溫是一個「努力為自己人生負責的人」，並表示：「雖然說話有點直接，但會默默幫對方準備水，行動上其實非常細膩。」她也補充道：「因為彼此的熟悉感早已深深融入生活中，慧溫自己或許連這份情感是不是愛，都還沒有意識到。」



最後，多賢分享：「《Love Me》是一部涵蓋家庭、愛情、友情與戀人關係，以及夢想與成長的作品，充滿任何人都能在日常生活中產生共鳴的情感。看到後面，或許會忍不住掉下眼淚。」傳達作品所要傳達的餘韻。【香港觀眾可以在Viu同步追看《Love Me》。】

