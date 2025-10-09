Jisoo《Flower》音樂製作人Kush 10月11日大婚！迎娶少女時代Yuri表妹

韓國知名音樂製作人兼Rapper Kush與模特女友VVN即將步入婚姻殿堂啦！

據The Black Label 方面證實：「Kush和VVN將在本月（10月）11日舉行婚禮，兩人終於修成正果。」不過婚禮的地點與細節都相當保密，經紀公司也表示：「除了日期之外，其餘細節暫不便公開，請大家多多體諒。」

Kush和VVN是圈內知名的情侶檔，兩人早在2016年7月就公開戀情，經歷長達9年的愛情長跑，終於決定攜手共度未來。

Kush出道於2003年嘻哈雙人組「Stony Skunk」，後來轉型成為實力派製作人，參與創作的歌手陣容超華麗——包括BIGBANG、G-Dragon、太陽、2NE1、嚴正化、趙賢雅、徐仁英等。 他製作過許多經典名曲，像是Gummy《對不起》、Zion.T《楊花大橋》、Jisoo《Flower》以及《Kpop 獵魔女團》的《Soda Pop》，可說是韓樂界的「金曲製造機」。



VVN則是模特兒出身、現為音樂製作人，同時也是少女時代Yuri的表妹。 她曾參與製作BIGBANG《春夏秋冬》、Heize《Bingle Bingle》、G-Dragon《Home Sweet Home》等作品，實力不容小覷。 去年她更在Mnet選秀節目《I-LAND 2： N/a》中擔任音樂製作人，展現專業風範。



目前兩人都隸屬於The Black Label，不僅在工作上是夥伴，在生活中也將成為彼此的伴侶。祝福Kush與VVN新婚快樂，甜甜蜜蜜到永遠！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞