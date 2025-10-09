情侶對戒＋夏威夷約會掀婚期猜測！金知碩李宙明戀情升溫，老爸親上節目催婚

韓星情侶再度閃光！演員金知碩與李宙明繼日前被粉絲目擊一同現身夏威夷後，近日又被懷疑戴上「情侶對戒」，再度掀起熱議。

早在8月時，韓網與SNS上就有人爆料稱「在夏威夷看到金知碩與李宙明一起出遊」，甚至附上親拍照。 從曝光的畫面中可見，兩人身穿簡約T恤與帽子，打扮隨性卻默契十足，散發出滿滿情侶氛圍。 網友紛紛留言：「真的好登對！」、「現場氣場完全是明星級情侶！」，也有人呼籲「雖然是公開戀愛，但還是希望媒體給他們一點私人空間。」



김지석이주명, 하와이 데이트 포착…“오늘만 세 번 마주쳤다” (+휴가, 에일리언컴퍼니, 12살차이, 열애, 인스타그램) https://t.co/zyDHT700WN — 민심뉴스 (@minsimnews) August 24, 2025

而眼尖網友又發現金知碩其實在今年2月的YouTube頻道《金知碩心中的寶石》中左手無名指就戴著一枚戒指，懷疑那就是「情侶對戒」，時隔8個月，這一事情在近日再度引發關注。 ！有人留言說：「這不就是情侶戒嗎？」、「根本跟李宙明對戒啊~」。



金知碩與李宙明去年8月公開戀情，克服12歲年齡差後成為演藝圈甜蜜代表情侶。之後李宙明更轉入男方的經紀公司Alien Company，感情看來相當穩定。特別是今年6月，金知碩的父親在節目中坦言：「我原本已經放棄兒子結婚這件事了，結果去年他突然說自己有了女朋友。希望他能趕快結婚。」這番話引起熱議。對此金知碩曾表示：「女朋友才剛在演藝圈站穩腳步，我擔心如果結婚，可能會影響她的事業發展。」 然而，隨著近期兩人在夏威夷被多次拍到互動親密的畫面，外界對他們「好事將近」的猜測也越來越高。



此外，金知碩正在挑選下一部作品，而李宙明則活躍於影視圈，戲約不斷。

