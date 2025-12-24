「至少還能叫『媽媽』」，《我家的熊孩子》徐章焄&卓在勳帶媽媽們旅遊，「媽媽」話題惹人又哭又笑

《我家的熊孩子》近日破天荒改由兒子觀察母親，讓Super Junior希澈、李東健、崔振赫與許卿煥坐進攝影棚，觀看媽媽們出遊。也許是因為兒子們行程喬不攏才改由此模式，甚至讓MC徐章焄「親自下場」，和卓在勳一同「代理敬笑」當導遊帶領媽媽們遊日本。

吃午餐時，話題聊到崔振赫媽媽手藝很好，卓在勳冷不防來一句「我媽的廚藝……確實不怎麼樣」，崔振赫媽媽聽了幫卓媽媽講話：「年紀大了就不靈光了！」徐章焄接著爆料卓在勳明明和媽媽同住，卓在勳也報備過媽媽要出國玩了，早上還是收到媽媽擔心的訊息，徐章焄笑說：「兒子都50中半了！」希澈媽媽和東健媽媽倒說「在媽媽眼裡都還是孩子」、「就算兒子到70了還是一樣會擔心」。



振赫媽媽接著說了開啟淚點的話：「不過，你現在還能叫媽媽，很好。我娘家媽媽不久前過世了，電話號碼我還留著，以前打電話都會喊『媽媽』，她會回『怎麼了』，現在突然不能打了……」振赫媽媽想表達的是，只是打電話和媽媽開場的一個問候，都讓她很想念。徐章焄聽了紅眼眶，交代卓在勳該對媽媽好一點，不要像自己後悔沒在媽媽健康時多帶她出門走走（*按：徐章焄媽媽去年因病過世）。



卓在勳破壞感動地喊徐章焄「壞傢伙」，徐章焄隨即接受：「沒錯，哥說得很準確，會覺得自己是不孝子。」希澈媽媽跟著說自己就算到了這個年紀，同樣會後悔沒和媽媽一起做什麼事，東健媽媽則安慰大家：「不管再怎麼對媽媽好，還是會後悔的。」卓在勳此時又冒一句話令人噴笑：「不過再怎麼對媽媽好，媽媽也都不會滿意吧？」



許卿煥在攝影棚看著這情景說：「（媽媽）偶爾會這樣沒錯。」崔振赫附和：「我媽也會這樣。」卓在勳繼續搞笑抱怨著自己媽媽，說想換電話號碼，振赫媽媽忍不住開口：「很想罵人，但我兒子跟我說：『媽媽不能罵人喔！不要那樣對別人兒子！』我為了遵守一直在忍！」卓在勳還頂嘴(?)：「我就是為了被罵才來的。」



一群人整場「媽媽」話題，讓人又哭又笑啊！香港觀眾可至Viu收看完整節目（《我家的熊孩子 (2025)》EP.472）。

