【韩网热门】要被网友留言笑翻了！有没有被艺人搭讪过？车银优：YSE！

「国民脸赞」车银优大方承认曾被艺人搭讪过，此话一出瞬间在theqoo上掀翻热议，大家纷纷表示「一点都不意外」！

韩国网友评论：

1.这还用问吗？

2. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ干脆问「你吃饭了吗」算了啦

3. 怎么可能没有

4. 如果我在他旁边我也会主动出击

5. Not surprised…

6. 笑著说Yes这种反应太可爱了

7. 问他「没被说过帅吗？」这样还比较合理吧

8. 我觉得连男的都会对他心动

9. 男女都通用

10. 连蚯蚓都想跟他搭话吧（笑）

11. 干脆问「有被男生追过吗」这样还比较有趣

12. 如果真的没有那才奇迹吧ᄏᄏᄏᄏ

13. 看到留言说「如果我是艺人，我就像刮乐透一样每周表白一次」笑死我

14. 就像「地球是圆的」那种废话级别

15. 天空是蓝的、水是透明的、太阳从东边升起——对吧？

16. 一定有啦，我这住在大邱的女人都想主动告白了

17. 被艺人追？ Yes！被外国人追？ Yes ！被同性追？ Yes ！被差几岁的追？ Yes！ 感觉全世界都对他出手过吧（笑）

18. 就连电视台的镜子都想跟他告白吧ᄏᄏᄏ

19. 连我家的狗都想扑上去了

20. 这和「你会不会呼吸」一样

21. 应该还有很多人是通过经纪人告白的吧

22. 说「没有」才是谎话吧

原文：https://theqoo.net/square/3944929324

