B1A4 CNU、燦多、孔燦離開14年公司WM娛樂，自立門戶「B1A4 Company」活動不間斷

娛樂經紀公司「WM娛樂」，昨（23）日正式宣布和旗下男團B1A4結束合約。

B1A4 2011年出道，成員原有五人振永（鄭振永）、CNU、燦多、Baro（車善玗）及孔燦，以美聲著稱。2018年振永與Baro和WM娛樂不續約，兩人雖表示不退團，但B1A4改以三人制活動，振永與Baro專攻戲劇發展。



CNU、燦多、孔燦持續以B1A4活動，留在WM娛樂長達14年，對於雙方不再續約，WM娛樂表示：「真心感謝以信任為基礎共同合作的B1A4成員們。雖然與本公司的專屬合約已經結束，但基於長期的緣分，今後為了讓B1A4在未來新居能實現更大的飛躍，本公司將盡全力給予支持。本公司和B1A4將持續進行合作，RBW日本*也將替其海外活動增添力量、維持業務合作關係。」（按：2021年RBW收購WM娛樂，WM娛樂及RBW日本均為RBW子公司）



「超越單純的歌手和經紀公司的關係，14年的光陰裡為代表WM的藝人兼好同事，陪伴我們的B1A4盡情發揮自己的力量和挑戰，我們WM職員將為成員們的未來加油和祝福。希望大家多多關注和喜愛B1A4往後的活動。謝謝大家。」



雖然和WM娛樂合約結束，但B1A4仍持續公開慶祝聖誕節照片與影片，更有網友發現名為「B1A4 Company」的行號法人在22日已成立，CNU、燦多、孔燦都被登記為公司內部理事。B1A4三人應是自立門戶重新出發，並會持續和WM娛樂、RBW日本進行業務上的合作。



비원에이포가 바나에게 보내는

2025년 크리스마스 선물이 도착했습니다.



Merry christmas with B1A4

Let's fly B1A4 with BANA#B1A4 #비원에이포 #크리스마스 pic.twitter.com/bZZgnMYvoK — B1A4 (@_B1A4OFFICIAL) December 23, 2025

回顧K-POP歷史，過往也有不少偶像男團自立門戶的例子，如神話「神話Company」、HIGHLIGHT（BEAST）「Around US娛樂」、BTOB「BTOB Company」，比較特別的是，WM娛樂目前看起來是和平轉移B1A4商標予B1A4，且仍會有業務上的合作，實屬難得。

