【韓網熱門】韓YouTuber點評《許願吧，精靈》：6集就棄劇！網友評價炸鍋：笑點尷尬 vs 顏值救場

「國民初戀」秀智和金宇彬繼《任意依戀》後二搭的新劇《許願吧，精靈》於本月3日重磅上線。

該劇講述了沉睡千年後甦醒的精靈邂逅了個性有如冰山的新主人嘉盈后，兩人之間圍繞三個願望展開了一段奇幻而浪漫的喜劇故事。日前有韓國知名YouTuber檀君談及劇情，犀利地指出「劇情沒有主幹，顯得相當散亂。整部劇並不是沿著貫穿系列、支撐故事的主要脈絡發展，而更像是靠『戲劇性設定』撐起來的、有趣又感人的小單元集合。雖說是電視劇，但任何劇情都有『合理的範圍』這部卻太過無視合理性與連貫性。 前期演技非常生硬，第1集甚至顯得幼稚，讓人難以投入。看得越多，對後續劇情反而越沒興趣。簡而言之，就像是一部『短篇單元劇的拼盤』。 最後我在第6集就棄劇了，因為沒有繼續看的打算，因此也不會在 YouTube 上發布正式的評論或評價，並以此作結」。 他的一番言論也在韓網論壇theqoo上引爆熱烈反響，目前留言已接近1000則。



韓國網友評論：

1. 後半段確實比較有趣，但老實說如果不是「金銀淑」這三個字撐著，我根本不會看到最後一集。總覺得金銀淑一旦在一部劇裡想講太多東西，就容易失手。不過話說回來，她的文筆還是厲害的，這點否認不了

2. 我連第1集都看不下去，看了6集真的很厲害了...

3. 我看到第4集，前面真的讓人尷尬。兩位主演一開始演技很僵，但到第4集有好一點，特別是金宇彬還算合適

4. 看來檀君最近真的很紅，怎麼這麼多人因為一個YouTuber的評論在吵ᄏᄏᄏ

5. 嗯～如果開頭就這樣崩掉，我也不會想看後面。我也是那種只要開頭沒吸引力就放棄的觀眾。也許有空再補吧

6. 看一部劇還要「堅持到後面才好看」？ 前面無聊就是無聊啊ᄏ

7. 我也是勉強撐著看完的。後期雖然有回收伏筆但還是很散，特別是最後幾集太刻意煽情，反而尷尬到不行。整體設定漏洞超多，沒什麼合理性，總評：混亂又不連貫

8. 因為家人在看，我才陪著看完，結果超無聊。演技也爛，太幼稚

9. 我現在看到第7集，真的很掙扎。 不只是幼稚，是完全不好看，下一集也不想追

10. 我撐到第2集就放棄，笑點完全不好笑，演技又尷尬

11. 我有看完，因為連假太長。劇情幼稚但女主真的漂亮，演技就有點可惜

12. 前半段劇本和對白太幼稚，以前像《太陽的後裔》《繼承者們》那種至少演員能撐起來，這次不行，尷尬指數加倍ᄏᄏᄏ

13. 就一個YouTuber不喜歡而已，有必要發作嗎？

14. 我看到第10集最痛苦的是那段阿拉伯語。雖然設定是中東背景，但韓國人講阿拉伯語真的太違和，完全出戲

15. 這劇反應本來就兩極，很多人也說不好看ᄏᄏᄏ這位YouTuber不喜歡又怎樣，他也沒說錯話

16. 我看完13集，覺得還行，但能理解為什麼很多人不喜歡。 演技太用力、笑點生硬、CG太誇張。 如果刪成10集、剪掉多餘橋段會好多了

17. 雖然知道是輕鬆劇，但太幼稚。 演員撐不起金銀淑的台詞，《The King》反而是神作

18. 後半段才是真精華，我也差點棄劇。 一開始演出太糟，根本讓人誤會

19. 剛看到第3集就關掉。 每一場都像拼湊起來的小短劇，沒有流暢感。 這卡司配這劇本太浪費了

20. 這真的是金銀淑寫的嗎？ 那些無意義的對話讓我笑不出來，看完第2集就逃了

21. 真的太爛，我要不是粉絲也早棄劇。 現在哪有人硬撐著看完啊ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 我反而覺得蠻有趣，我喜歡像《花樣男子》《繼承者們》那種幼稚劇，無腦放鬆看很爽，一口氣追了6集

23. 我原本以為會是輕鬆搞笑劇，結果硬塞感動、還假裝深沉，完全失衡。 前作們雖然老套但節奏好，這次真的不行

24. 劇情、演技、劇情合理性等問題都太大了

25. 就是有人覺得好看、有人覺得無聊，每個人感受不一樣嘛~

26. 一看就知道是隨便寫的... 從沒出席發布會那段就露餡了

27. 尊重一下別人的觀後感好嗎？ 人家覺得繼續看太浪費時間就棄劇了，又沒拿錢幫你寫評論ᄏᄏ而且很多人根本連他那段短文都沒看完，就在那邊罵「為什麼不看完才評論」

28. 我一邊笑一邊哭，看得很開心ᄏᄏᄏ

29. 老實說，就那幾個演員，結果只能拍出這樣？ 是金銀淑的劇裡面最無聊的一部

30. 那種沒看完就發表的評論根本不能信ᄏᄏ批評不是誰都能做的，中途棄劇哪來的評論資格啊？

原文：https://theqoo.net/square/3943880561

