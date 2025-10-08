婚禮祝歌也有行情？神話金烔完公開「明星收費標準」　還嗆：別再問！

明星婚禮上常常少不了演藝圈好友站台獻唱祝歌，不過大家也很好奇，這些「祝歌嘉賓」到底會不會收錢呢？ 神話成員兼演員金烔完就大方在社群平台公開了自己的「祝歌價目表」，瞬間引起網友熱烈討論。

金烔完直白寫下：「非藝人30萬（韓元，下同），藝人100萬以上。」還提醒大家：「不要問『要多少？』，就算我說不用收費，也一定要準備紅包; 另外，別叫我再出份禮金！」一番話笑翻粉絲。 當有網友留言說「藝人100萬，跟10年前一樣，物價都漲了還沒調整啊」，他則幽默回覆：「薪水也沒漲不是嗎？」展現超接地氣的一面。



不只聊到祝歌費用，金烔完還分享了自己對婚姻的看法。 他認為「男人最好在40歲前結婚」，因為「一旦過了40歲，婚姻就會變成像功課一樣，或像必須翻越的一座大山」。 有趣的是，他透露會聊這話題，是因為看到粉絲留言「看著哥就覺得安心」，讓他忍不住笑著自嘲。



金烔完1998年以神話出道，唱紅《Perfect Man》、《TOP》等經典歌曲，之後更跨足戲劇，出演《驛動的心》、《再見！悲傷》、《拜託老鷹五兄弟！》等作品，成為歌壇與戲劇圈都活躍的多才藝人。

