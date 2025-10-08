臺北場後還有高雄場！ 輝人FAN-CON 12月高流登場

韓國實力派女歌手輝人日前才宣布將新巡迴海外首站訂在臺北，今日又傳來好消息，在臺灣擁有超高人氣的她即將再度登上高流開唱。

《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》將於12月13日在高雄流行音樂中心舉辦，演唱會門票將於10月12日上午11點在ibon售票網站開賣，採實名制購票，演唱會票價為TWD5,800/TWD 4,800/TWD 3,800/TWD 3,200，所有購票者皆可獲得一張高雄場限定小卡。購買TWD5,800票價者將獲得VIP專屬小卡一張，還能參與AFTER TALK並有機會抽1:1合照、1:10合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD 4,800票價者有機會抽1:10合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD3,800票價者則有機會抽1:10合照及親簽海報。



輝人甫於九月中在首爾圓滿完成《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE]》的首次演出，正式為本次巡迴揭開序幕。粉絲的應援與尖叫聲徹底炒熱現場氣氛，輝人不僅準備了包含多樣互動環節的脫口秀、粉絲熱烈敲碗的舞蹈組曲，更展現了以〈gogobebe〉、〈Egotistic〉、〈HIP〉、〈You’re the Best〉等MAMAMOO經典曲目串連而成的組曲表演，讓全場粉絲驚喜之餘也備受感動，兩場完美演出也讓粉絲留下難忘的夜晚。隨著巡迴正式開跑，海外首站臺北場與追加高雄場的消息也讓臺灣MOO MOO（官方粉絲名） 更加期待全新開始的輝人在不同城市綻放的舞台魅力。



相關活動資訊，請至希林國際 Chillin International 粉絲專頁查看。

https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL

https://www.instagram.com/chillin_international/

https://x.com/chillin_taiwan

