這畫面能免費看？朴寶劍、BTS V、秀智「神仙合體」引爆韓網：宛如偶像劇開場

韓流顏值天花板同框畫面來了！演員朴寶劍、防彈少年團（BTS） 成員 V（金泰亨）以及「國民初戀」秀智近日同框亮相，超強視覺組合一曝光，立刻引發粉絲暴動，直呼「這畫面太犯規」。

朴寶劍22日在社群分享合照並寫下：「願我們所有的日子都充滿歡樂與光明。」照片中，同為該品牌大使的三人開心並肩合影，一下子比起招牌「V」手勢，一下子又擺出「開花」的可愛姿勢，燦爛笑容像陽光一樣耀眼。 另一張近距離的臉部特寫，更是完美展現了三人溫暖又驚為天人的神級視覺，讓粉絲瘋狂讚嘆：「這組合太夢幻了」、「顏值天花板集合」、「光是看照片就覺得被淨化了」。



朴寶劍也分享了與同品牌大使、新人男團 TWS 的合影，畫面中充滿魅力的姿勢與表情，同樣引發熱議。



當天的活動在首爾清潭洞 CELINE 旗艦店舉行，現場還有新生代男團 TWS 一同出席。 眾位大使身穿由新任藝術總監 Michael Rider 操刀的最新系列，以簡約剪裁與現代氛圍完美詮釋品牌風格，氣場全開。



此外，朴寶劍日前才在「2025 KBS 演藝大賞」奪下「年度綜藝人獎」，事業、友情全開掛。 這場年末夢幻合體，也被網友封為「年度最養眼同框之一」。

