朴正民用這招說服父母支持他的演員夢！二度挑戰韓國藝術綜合大學終於成功錄取！

演員朴正民演出作品多多，近期更因為在頒獎典禮上搭配華莎歌曲的演出而受到關注。他不僅演技好，日前更在YT頻道中透露自己沒考上韓國藝術綜合大學，而轉向就讀高麗大學的往事。

日前在YT頻道節目邀請朴正民，當日他更從如何成為演員的契機，聊到自己也抱著導演夢的原因等等，分享了不少內心世界。一開始被問到「什麼時候開始想成為演員」，他表示其實也沒有什麼樣的瞬間，或是什麼契機讓他特別想要成為演員。他透露大約在19歲左右，因為不太想讀書所以想成為電影導演，但為了成為導演而學習，來到大學路話劇劇團，做個小小工作人員。看著舞台上前輩們演戲的樣子，他也想著自己是否能和他們一樣？



因為夢想成為電影導演，所以挑戰應考韓國藝術綜合大學的影像院電影系，在這考試的過程中讓他開始探索自我，從那時開始對於演員這個行業有些憧憬，當完兵回來的他正值22歲左右，下定決心往這方面發展。他提到自己看了電影《威基基兄弟》後也對編劇產生濃厚的興趣，甚至感覺第一次找到了自己想做的事。在那之前，他認為自己沒有什麼夢想，又不會讀書，只知道照父母所期望的職業發展。



他覺得應該韓國的父母們都很相似，希望兒女成為醫師、律師等高社會地位的公務員等等。但朴正民在看完電影《威基基兄弟》後開始寫了短篇劇本，甚至得到了京畿道學生文藝大賞，當時他才認知到自己對於這方面有所才能。不過當然父母親並沒有那麼輕易能同意他走這條路，他形容自己高中三年與父母的關係簡直像是地獄。



他進一步解釋，自己雖然嘗試去考韓國藝術綜合大學，但不幸落榜。不過覺得自己還是必須上大學，於是最後考上了高麗大學人文學部。朴正民當時還以「有高麗大學的入學證明書，之後還能挑戰其他大學」這樣的原因來爭取父母親的同意，也就成功了。朴正民雖然考上了高麗大學人文學部，也順利入學，但為了主修表演成為演員，讀到一半就退學轉戰夢想中的韓國藝術綜合大學影像院電影系，終於順利錄取。在2011年以電影《那一夜，青春褪色》出道。

