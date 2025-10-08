【韩网热门】韩YouTuber点评《许愿吧，精灵》：6集就弃剧！网友评价炸锅：笑点尴尬 vs 颜值救场

「国民初恋」秀智和金宇彬继《任意依恋》后二搭的新剧《许愿吧，精灵》於本月3日重磅上线。

该剧讲述了沉睡千年后苏醒的精灵邂逅了个性有如冰山的新主人嘉盈后，两人之间围绕三个愿望展开了一段奇幻而浪漫的喜剧故事。日前有韩国知名YouTuber檀君谈及剧情，犀利地指出「剧情没有主干，显得相当散乱。整部剧并不是沿著贯穿系列、支撑故事的主要脉络发展，而更像是靠『戏剧性设定』撑起来的、有趣又感人的小单元集合。虽说是电视剧，但任何剧情都有『合理的范围』这部却太过无视合理性与连贯性。 前期演技非常生硬，第1集甚至显得幼稚，让人难以投入。看得越多，对后续剧情反而越没兴趣。简而言之，就像是一部『短篇单元剧的拼盘』。 最后我在第6集就弃剧了，因为没有继续看的打算，因此也不会在 YouTube 上发布正式的评论或评价，并以此作结」。 他的一番言论也在韩网论坛theqoo上引爆热烈反响，目前留言已接近1000则。



韩国网友评论：

1. 后半段确实比较有趣，但老实说如果不是「金银淑」这三个字撑著，我根本不会看到最后一集。总觉得金银淑一旦在一部剧里想讲太多东西，就容易失手。不过话说回来，她的文笔还是厉害的，这点否认不了

2. 我连第1集都看不下去，看了6集真的很厉害了...

3. 我看到第4集，前面真的让人尴尬。两位主演一开始演技很僵，但到第4集有好一点，特别是金宇彬还算合适

4. 看来檀君最近真的很红，怎么这么多人因为一个YouTuber的评论在吵ᄏᄏᄏ

5. 嗯～如果开头就这样崩掉，我也不会想看后面。我也是那种只要开头没吸引力就放弃的观众。也许有空再补吧

6. 看一部剧还要「坚持到后面才好看」？ 前面无聊就是无聊啊ᄏ

7. 我也是勉强撑著看完的。后期虽然有回收伏笔但还是很散，特别是最后几集太刻意煽情，反而尴尬到不行。整体设定漏洞超多，没什么合理性，总评：混乱又不连贯

8. 因为家人在看，我才陪著看完，结果超无聊。演技也烂，太幼稚

9. 我现在看到第7集，真的很挣扎。 不只是幼稚，是完全不好看，下一集也不想追

10. 我撑到第2集就放弃，笑点完全不好笑，演技又尴尬

11. 我有看完，因为连假太长。剧情幼稚但女主真的漂亮，演技就有点可惜

12. 前半段剧本和对白太幼稚，以前像《太阳的后裔》《继承者们》那种至少演员能撑起来，这次不行，尴尬指数加倍ᄏᄏᄏ

13. 就一个YouTuber不喜欢而已，有必要发作吗？

14. 我看到第10集最痛苦的是那段阿拉伯语。虽然设定是中东背景，但韩国人讲阿拉伯语真的太违和，完全出戏

15. 这剧反应本来就两极，很多人也说不好看ᄏᄏᄏ这位YouTuber不喜欢又怎样，他也没说错话

16. 我看完13集，觉得还行，但能理解为什么很多人不喜欢。 演技太用力、笑点生硬、CG太夸张。 如果删成10集、剪掉多余桥段会好多了

17. 虽然知道是轻松剧，但太幼稚。 演员撑不起金银淑的台词，《The King》反而是神作

18. 后半段才是真精华，我也差点弃剧。 一开始演出太糟，根本让人误会

19. 刚看到第3集就关掉。 每一场都像拼凑起来的小短剧，没有流畅感。 这卡司配这剧本太浪费了

20. 这真的是金银淑写的吗？ 那些无意义的对话让我笑不出来，看完第2集就逃了

21. 真的太烂，我要不是粉丝也早弃剧。 现在哪有人硬撑著看完啊ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 我反而觉得蛮有趣，我喜欢像《花样男子》《继承者们》那种幼稚剧，无脑放松看很爽，一口气追了6集

23. 我原本以为会是轻松搞笑剧，结果硬塞感动、还假装深沉，完全失衡。 前作们虽然老套但节奏好，这次真的不行

24. 剧情、演技、剧情合理性等问题都太大了

25. 就是有人觉得好看、有人觉得无聊，每个人感受不一样嘛~

26. 一看就知道是随便写的... 从没出席发布会那段就露馅了

27. 尊重一下别人的观后感好吗？ 人家觉得继续看太浪费时间就弃剧了，又没拿钱帮你写评论ᄏᄏ而且很多人根本连他那段短文都没看完，就在那边骂「为什么不看完才评论」

28. 我一边笑一边哭，看得很开心ᄏᄏᄏ

29. 老实说，就那几个演员，结果只能拍出这样？ 是金银淑的剧里面最无聊的一部

30. 那种没看完就发表的评论根本不能信ᄏᄏ批评不是谁都能做的，中途弃剧哪来的评论资格啊？

原文：https://theqoo.net/square/3943880561

