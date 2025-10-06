ASTRO車銀優軍中傳來中秋問候，「親筆信+自拍照」暖心報平安
ASTRO 成員兼演員車銀優在服役期間首次傳遞中秋祝福。 6日，他透過官方X（前Twitter）公開了一封親筆信及多張自拍，向粉絲Aroha表達思念。

車銀優在信中寫道：「大家中秋過得好嗎？ 我在這裡過得很好，不用擔心。 長假要多吃好吃的，好好休息！直到再見面之前，都要保持健康。 我很想你們，也很愛你們。」溫暖的語句令粉絲深受感動。
同時公開的多張未曝光自拍照中，車銀優以乾淨的笑容與清澈的眼神，再次印證了「臉蛋天才」的魅力。 粉絲們也紛紛留言回應「最近真的很想你」「時間很快就會過去，很快就能再見面」「祝你中秋快樂」。

車銀優今年7月28日進入忠南論山陸軍訓練所，並在結業典禮上以訓練兵代表身份登台，備受矚目。 目前他正在陸軍國樂隊服役，預計將於2027年1月27日退伍。

