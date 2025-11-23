車銀優穿軍裝和BTS柾國一起拍新歌舞蹈挑戰！立即掀起熱烈討論，網：這組合太養眼、缺點是畫質太低！

演員兼歌手車銀優在服役期間突然公開與BTS防彈少年團田柾國一起拍攝的舞蹈挑戰（challenge）的影片，讓粉絲們爲之瘋狂。

22日，車銀優在 SNS 上公開新曲〈SATURDAY PREACHER〉舞蹈挑戰的影片。影片中車銀優穿著軍裝登場，與他一起的正是至親田柾國。兩人帥氣地跳完舞蹈後，車銀優向田柾國敬禮說「忠誠！」田柾國背著手高喊「團結！」車銀優也說「謝謝」。



影片公開後，也立即引發熱烈討論，網友：「穿著軍裝的舞蹈挑戰非常珍貴」、「哦，是休假出來拍的嗎？」、「這個組合真的是養眼」、「天啊～太帥了！最後笑的樣子太可愛了嗚嗚嗚」、「爲什麼這麼短，進行全曲挑戰吧」、「顴骨都上揚了」、「唯一的缺點就是畫質太低」、「好久沒看到柾國跳舞了，依舊跳得很好」、「看車銀優腿的長度，比例絕了」、「帥哥旁邊還是帥哥，真好」、「兩個當中誰的手機是Lollipop」、「請再給我一點」、「瘋了」等等。

另外，車銀優目前作爲國防部勤務支援團的一等兵服役，入伍前製作的第二張迷你專輯《ELSE》在21日發行。而上個月舉行的《放飛旅行團》VIP試映會上，田柾國也抱著車銀優的人形抱枕出席，展示溫暖的友情。



