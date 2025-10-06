金秀賢律師爆「金賽綸對話記錄造假」！韓網再掀激戰：無辜背罵名太可憐vs影片信件仍在

據韓媒Money Today，金賽綸遺屬今年3月通過「橫豎研究所」公開的部份對話記錄存在偽造內容，因為在對話中約定見面的日期，金秀賢正在軍中服兵役，並未休假外出。

金賽綸遺屬公開的對話記錄顯示，2018年4月2日週一，金秀賢對金賽綸說「好想快點見到Saero Mero（*金賽綸暱稱的筆誤）」「約好週四見面對吧」「好想立即見到妳」「今天要去醫院、吃完飯、運動，大概9點回來」。



根據對話內容，金秀賢4月2日去了醫院，兩人約好4月5日見面。 然而，Money Today拿到了金秀賢服兵役時的日記，其中如下記錄了相關時期的行程：

2日：第6次作戰結束，現在在巡邏時天氣太熱，出汗很多

3日：警戒中，明天終於要進行第7次作戰

5日：早上一睜眼發現下雨了。 如果這種勢頭持續下去，今天的作戰，不可以取消啊，出去作戰才能讓時間過得更快

6日：... 等待休假...

至於4月4日的行程，據當時的媒體報道，金秀賢當天參加了在地方城市進行的搜索訓練。 因此，金秀賢至少從4月2日至6日都待在部隊，不可能跟金賽綸相約於5日見面。



與此同時，金秀賢在日記中更常提到當時的戀人，例如2日寫道：「每次寫日記都感到很有活力，想趕快見面拿給妳看，只剩一次作戰了。 我會趕快跑過去，趕快讓妳心動。 我愛妳。 趕快一起去看櫻花吧。」6日也寫道：「非常想寫下妳的名字，但因為我是關懷士兵而不能寫。 我愛妳。」

金秀賢律師認為，金賽綸遺屬和橫豎研究所提供的資料存在矛盾，很可能是將金賽綸與其他男性的對話摻雜進了與金秀賢的對話記錄當中：「只要確認過休假日期就能知道，上述對話的來源並非金秀賢。 」



相關消息曝光後，韓網輿論發生轉變，很多人認為如果金秀賢真的是被冤枉、是真正的被害者，簡直可以說是第二個「向Tablo要求真相」事件（*發生於2010年的著名網暴事件，十幾萬韓國網民質疑Tablo學曆造假、對其家人發起死亡威脅，迫使其返回史丹佛大學進行自證，后以警方介入及刑事訴訟結束）。

有網友指出，金賽綸遺屬至今沒有拿出更有力的「未成年開始交往」證據，而橫豎研究所公開的對話記錄都是經過後製，並非原件，不應全盤相信。 也有人堅持認為，其他對話記錄、親筆信中「我想妳」等曖昧不清的言辭，以及「巴黎內衣模特」「家中燉雞約會」等相關影片仍需進一步解釋。

