《世一旅行團》在韓國開畫至今穩佔電影票房冠軍！

電影講述青梅竹馬好友泰政（姜河那飾）、道振（金英光飾）、延敏（車銀優飾）和金福（姜泳錫飾）24年來形影不離，他們一直共享著同一個夢想：一起旅行。

就在他們期待已久的第一次海外冒險之旅的那一天—— 一個他們在學校從未實現過的夢想——可是，一位不速之客玉心（韓善化飾）的突然加入... 從那一刻起，他們的「夢想之旅」秒即螺旋式地陷入徹底的、混亂旅程。電影已在香港上映！

車銀優分享與姜河那等的拍攝趣事，及給一直等待他的觀眾們的話，表示拍攝《世一旅行團》期間非常開心愉快



姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化《世一旅行團》 幕後LOLs：



車銀優用廣東話跟香港觀眾問好：



同名OST "The First Ride" 姜河那、金英光、姜泳錫、韓善化 主唱：



香港上映地點：

英皇院線：時代廣場、iSQUARE、荃新天地、Plus+(大圍圍方)、馬鞍山、屯門、將軍澳康城；

MCL院線： K11 ArtHouse、Festival Grand（九龍塘又一城）、Airside、Star

百老匯院線： MY CINEMA YOHO CINEMA、PREMIEREELEMENTS

影藝院線：青衣城、荷里活; the Sky、CGV D2 Place、凱都（屯門）、黃埔新光

CGV 澳門星皓廣場、澳門葡京人

＊場次可能有變，購票前請參考院線上映時間

