「女扮男裝」這個領域，至今還沒有人能超越《咖啡王子1號店》的高恩燦（尹恩惠）！

2007年的經典韓劇《咖啡王子1號店》在今年中秋又被挖出來！原PO分享道：「飾演高恩燦一角的尹恩惠，到現在我心中還沒有人能超越他」一席話引來許多網友的共鳴。



簡單分享一下，接下這家咖啡店的新任經理崔漢杰（孔劉 飾）為了令生意起死回生，雇用一批花美男來為他工作，高恩燦（尹恩惠 飾）則女扮男裝，混入其中工作。









▼韓國網友們也相當有共鳴，紛紛留言評論：

1. 非常同意

2. 高恩燦還活著…

3. 至今無人能超越他

4. 說實話，高恩燦真的是最棒的

5. 男生外型看起來不錯，但他說話的語氣和行為，才是真正吸引人的地方。



6. 高恩燦的形象，讓我想到朴志訓

7. 就是很標準漂亮的男孩，歷代級

8. 當時他的演技真的很自然，面對複雜感情的無辜眼神，我至今都還記得

9. 如果他是偶像成員，就會是我一輩子的本命

10. 感覺很多女扮男裝，卻又化濃妝，像他這樣素素的才最真實



11. 這個角色真的是為他量身打造，想不到其他人可以代替

12. 高恩燦的孩子氣，完全經典

13. 只看標題就喊著尹恩惠的名字進來，果然

14. 我喊著恩燦啊～～～進來的，看他吃東西真的很幸福

15. 全網認證

16. 我記得這時候是盡可能素顏的狀態，看起來就像一個來自某個小區的誠實青年ㅋㅋㅋㅋ

17. 老實說，我只想得到高恩燦

18. 這麼多年過去了，恩燦仍然是我的 TOP.1 & Only

19. 雖然已經過去快了20年，但看起來並不過時

20. 我一進來就想到了尹恩惠。小時候沒有意識道，但現在看來，他確實有一種男孩般的魅力。

