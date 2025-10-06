ASTRO车银优军中传来中秋问候，「亲笔信+自拍照」暖心报平安

ASTRO 成员兼演员车银优在服役期间首次传递中秋祝福。 6日，他透过官方X（前Twitter）公开了一封亲笔信及多张自拍，向粉丝Aroha表达思念。

车银优在信中写道：「大家中秋过得好吗？ 我在这里过得很好，不用担心。 长假要多吃好吃的，好好休息！直到再见面之前，都要保持健康。 我很想你们，也很爱你们。」温暖的语句令粉丝深受感动。



同时公开的多张未曝光自拍照中，车银优以干净的笑容与清澈的眼神，再次印证了「脸蛋天才」的魅力。 粉丝们也纷纷留言回应「最近真的很想你」「时间很快就会过去，很快就能再见面」「祝你中秋快乐」。



추석 맞이 차은우 미공개 셀카 공개



아로하의 풍성한 한가위를 위해

선물을 가지고 왔습니다



행복한 추석 보내세요#차은우 #CHAEUNWOO pic.twitter.com/uM9j3BWgJV — CHA EUN-WOO OFFICIAL (@CHAEUNWOO_offcl) October 6, 2025

车银优今年7月28日进入忠南论山陆军训练所，并在结业典礼上以训练兵代表身份登台，备受瞩目。 目前他正在陆军国乐队服役，预计将於2027年1月27日退伍。

