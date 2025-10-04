EXO Kai、BTS V、BLACKPINK Jennie今日同班機飛巴黎！韓網友：偶然這個東西很神奇、 Jennie的男人們

「2026春夏巴黎時裝周」如火如荼進行中，EXO Kai（金鍾仁）、BTS防彈少年團V（金泰亨）和 BLACKPINK Jennie 為參加時裝周，都在今日（4）也搭同班機飛往法國巴黎。

這也立即在 The qoo 引發熱烈討論（留言突破700則），韓網友：「偶然這個東西真的很神奇」、「三個人都很漂亮、很帥，今天的穿搭也很好看」、「搜尋了一下發現是同一時間起飛的，應該是同一架飛機」、「其實藝人們即使分手也會在一個空間裡相遇」、「如果還有GD的話，應該會很有趣的」、「 Jennie 的男人們 哈哈」、「哇...但是都是超級明星」、「雖然不是故意的，但是這個組合太搞笑了」、「就算同航班，也可以放下隔板擋住吧」、「我知道藝人爲什麼不能公開戀愛了」、「他們三人都是第二航廈」、「不僅是同航班，還會在頭等艙或商務艙」等等。

Kai 和 Jennie 在2019年1月1日被D社（Dispatch）爆料正在交往中，先是拍到兩人在公園秘密約會的照片，還有 Kai 親自開車前往 Jennie 的家中接人，然而在戀情曝光後不到1個月的時間就傳出分手消息。

而 V 和 Jennie 在2022年就開始不斷傳出戀愛傳聞，除了濟州島旅行目擊之談外，甚至有駭客流出兩人在電梯裡、在公寓走廊、在待機室裡的情侶照。雖然他們對戀情都沒有正面回應，在2023年12月也韓媒爆料兩人已經分手了。

