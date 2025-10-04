EXO Kai、BTS V、BLACKPINK Jennie今日同班机飞巴黎！韩网友：偶然这个东西很神奇、 Jennie的男人们

「2026春夏巴黎时装周」如火如荼进行中，EXO Kai（金钟仁）、BTS防弹少年团V（金泰亨）和 BLACKPINK Jennie 为参加时装周，都在今日（4）也搭同班机飞往法国巴黎。

这也立即在 The qoo 引发热烈讨论（留言突破700则），韩网友：「偶然这个东西真的很神奇」、「三个人都很漂亮、很帅，今天的穿搭也很好看」、「搜寻了一下发现是同一时间起飞的，应该是同一架飞机」、「其实艺人们即使分手也会在一个空间里相遇」、「如果还有GD的话，应该会很有趣的」、「 Jennie 的男人们 哈哈」、「哇...但是都是超级明星」、「虽然不是故意的，但是这个组合太搞笑了」、「就算同航班，也可以放下隔板挡住吧」、「我知道艺人爲什么不能公开恋爱了」、「他们三人都是第二航厦」、「不仅是同航班，还会在头等舱或商务舱」等等。

Kai 和 Jennie 在2019年1月1日被D社（Dispatch）爆料正在交往中，先是拍到两人在公园秘密约会的照片，还有 Kai 亲自开车前往 Jennie 的家中接人，然而在恋情曝光后不到1个月的时间就传出分手消息。

而 V 和 Jennie 在2022年就开始不断传出恋爱传闻，除了济州岛旅行目击之谈外，甚至有骇客流出两人在电梯里、在公寓走廊、在待机室里的情侣照。虽然他们对恋情都没有正面回应，在2023年12月也韩媒爆料两人已经分手了。

