金泰浩PD毒舌嗆爆：能力配不上價碼！光熙哭笑不得，急喊「我會打折！」

韓國知名PD金泰浩再度展現他毒舌式幽默！

近期在YouTube頻道《做吧明洙》（《할명수》）公開的一集節目中，黃光熙和朴明洙特別準備了泡菜餅和土豆餅，親自探訪當年《無限挑戰》黃金組合的靈魂人物——金泰浩PD，結果現場一來一往的爆笑對話讓網友瞬間炸鍋。



在節目裡，黃光熙有些小心翼翼地問：「是不是製作公司TEO不太喜歡我？ 所以都不找我？」金泰浩聽完直接回應：「好啊，下次會議時我就問問，請不喜歡光熙的舉手！」一句話立刻笑翻全場。



但火力真正開啟是在黃光熙感嘆「感覺每次名單裡都會被拿掉」時，金泰浩毫不留情地回嗆：「因為光熙你的能力跟片酬不成比例啊！」甚至補刀說：「講到你的出場費，大家都會嚇一跳。 」這番話讓黃光熙瞬間慌了，急忙解釋：「可是最後我都會給他們打折啦！」

不過金泰浩並非全程吐槽，後面也暖心補上一句：「我其實常常在外面誇你，因為你錄節目的態度真的很真心。」只是在收尾又加了一句「結果嘛... 就不知道了」，再度引爆現場笑點。



影片公開後，網友紛紛留言：「這組合誰能不點進來」、「金泰浩嘴巴超狠但又很真」、「光熙無限挑戰時期真的經典」、「看到這些臉孔好懷念」等，滿滿都是對《無限挑戰》時代的思念與歡笑。

