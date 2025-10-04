完結不散場！《暴君的廚師》演員齊聚特別篇，潤娥&李彩玟等再現名場面+答粉絲提問

tvN終於聽到返場呼聲！不久前劇終的《暴君的廚師》將於今晚公開完結特別篇《暴君的廚師 特別篇：退宮不存在》，主演潤娥（飾演延志永）、李彩玟（飾演燕熙君李獻）、姜漢娜（飾演姜漠珠）、吳義植（飾演任頌載）、李周安（飾演孔吉）將一同現身，分享近況並回答觀眾提問，一起度過愉快的時光。

與以往穿著韓服的形象不同，這次「暴廚」團隊將以休閒裝亮相，帶來全新風貌。 演員們準備了豐富多樣的內容，除了互相問候近況、回答觀眾寄來的各種提問，還將一起分享觀看最終回的反應，緩解大家對於劇集完結的惆悵。 據悉，粉絲們發來的提問全都機智滿滿，現場笑聲不斷。



特別篇還將公開劇中曾引發熱議的片段與內容，以及對於各角色暱稱的反應。 演員們最喜愛的暱稱是什麼？ 拍攝時又有哪些幕後故事？ 這些都將在《暴君的廚師 特別篇：退宮不存在》中一一揭曉！

不僅如此，演員們還將為粉絲再現當初令人心動的名場面，進一步拉高期待值。 從甜蜜愛情、誘人美食場景，到辛辣的宮廷暗鬥，如果說《暴君的廚師》如同一桌十二菜的宴席，那麼特別篇就是最後一道清爽的甜點，為整部劇畫下完美句點。



《暴君的廚師 特別篇：退宮不存在》將於今日（4日）晚間9點20分通過tvN電視台播出。 目前為止還沒有第二季的製作消息，不妨先通過特別篇回味追劇時的喜悅吧！





