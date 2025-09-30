義氣男金宇彬！10年不換健身房，只因教練曾在他最窮困時伸出援手

演員金宇彬近日與秀智一同做客劉在錫網綜《藉口GO》，為宣傳新劇《許願吧，精靈》宣傳，聊天時意外透露了踐行多年的義氣之舉。

劉在錫提到曾在健身房偶遇秀智，她當時戴著口罩、壓低帽子，低調地在角落認真訓練。 這家健身房似乎在圈內頗為有名，孔劉、李光洙、李政宰、曹世鎬等藝人都常來這裡健身。 金宇彬被問到都去哪裡，表示近十年一直在住家附近的健身房獨自訓練，並謹慎地透露原因。

金宇彬：「我年輕時曾獲得一位教練的很多幫助，後來電視節目給他的頭銜是『成功訓練了金宇彬』。 如果我接受其他人訓練，或許會對他的工作造成妨礙。」金宇彬表示，雖然沒有跟那位教練做出承諾，但對自己做了約定：「我心中的期限是10年。 希望他在這10年裡能夠放心地出演電視節目。」



金宇彬表示今年就是第十年，打算從明年開始接受私人教練指導。 劉在錫和梁世燦被這一美談震驚，金宇彬卻平淡地解釋道：「因為他在我貧窮艱難的時候給了我幫助，我很感激。」

金宇彬還透露，為了遵守內心的約定，即便去其他城市拍戲、臨時用當地的健身房，也一概拒絕教練幫助：「有時教練看到我的動作差一點，問要不要幫我稍微糾正，我都說：『不用！沒關係！』」



金宇彬提到的教練就是梁致勝（양치승），他曾指導很多明星打造完美身材，包括BTS防彈少年團Jin、成勛、CNBLUE姜敏赫、 2PM、2AM、陳書妍等等。 金宇彬成名之前，他曾免費提供自己的健身房和私人訓練給金宇彬使用。 金宇彬也曾公開表示，自己原本肩膀很窄，但透過運動變得寬厚，而一直幫助他的私人教練就是梁致承館長。

梁致勝將金宇彬視為愛徒，多次以明星教練身份在各類節目中亮相，並對金宇彬的人品稱讚有加：「即便成為大明星，他仍然禮貌良好、人品出眾。」



金宇彬以行動證明了對恩人與師徒情誼的珍視，也展現出成名後仍保持謙遜與感恩的人格魅力，讓粉絲與圈內同行都為之動容。

此外，金宇彬與秀智合作主演的奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》將於10月3日開播，講述沉睡千年的精靈遇到缺乏感情的人類，為她實現3個願望的故事。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞