安普賢婚禮上哭了！摯友金宇彬娶申敏兒，他摘眼鏡拭淚畫面瘋傳！網友：比偶像劇更真實

金宇彬與申敏兒上週低調完婚，現場除了星光熠熠，更出現感人一幕！與新郎有20年革命情感的安普賢，被拍到在觀禮時悄悄摘下眼鏡拭淚，與周圍賓客的笑臉形成對比，畫面瞬間在韓網瘋傳，一度引起「態度爭議」。

신민아 김우빈 결혼식장에서 눈물흘리는 안보현 ㅋㅋ https://t.co/UsVQjOOBFr via @YouTube — yolo (@yolo31320928072) December 24, 2025

原來37歲的安普賢與36歲的金宇彬，相識於微時的18、19歲，當年一起上過某大學模特兒體驗課程，從前後輩變生死之交。 安普賢曾多次在節目告白：「金宇彬是我人生最重要的人」，更透露當兵時只有金宇彬來探視; 而金宇彬2017年罹患鼻咽癌時，安普賢也默默陪伴抗癌，兄弟情跨越事業低谷與健康風暴。



網路上曝光的影片中，安普賢看著摯友與愛情長跑10年的申敏兒交換誓言，忍不住低頭擦淚。 網友狂讚：「這才是真兄弟」、「眼淚說明了一切」、「比偶像劇更動人的友情」、「參加過婚禮的人都知道，遇到好友結婚，真的會感動到落淚」。 而金宇彬夫妻在婚禮前還特別捐款給弱勢團體，喜事公益雙重暖舉獲得讚賞。



近日安普賢在綜藝《只要有空》爆料，自己原是陸軍儀仗隊出身，還考過遊艇駕照，高中時甚至曾是拳擊選手，差點加入職業隊！他笑說當年是「跟著朋友闖首爾」：「金宇彬說要上首爾演戲，我就跟著來了。」意外揭露演藝路起源。

從軍人、模特兒到演員，安普賢與金宇彬的兄弟情誼貫穿人生起伏，如今見證兄弟迎來幸福，鐵漢眼淚感動全網。 網友忍不住喊：「這對兄弟CP我嗑了！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞