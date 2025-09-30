义气男金宇彬！10年不换健身房，只因教练曾在他最穷困时伸出援手

演员金宇彬近日与秀智一同做客刘在锡网综《藉口GO》，为宣传新剧《许愿吧，精灵》宣传，聊天时意外透露了践行多年的义气之举。

刘在锡提到曾在健身房偶遇秀智，她当时戴著口罩、压低帽子，低调地在角落认真训练。 这家健身房似乎在圈内颇为有名，孔刘、李光洙、李政宰、曹世镐等艺人都常来这里健身。 金宇彬被问到都去哪里，表示近十年一直在住家附近的健身房独自训练，并谨慎地透露原因。

金宇彬：「我年轻时曾获得一位教练的很多帮助，后来电视节目给他的头衔是『成功训练了金宇彬』。 如果我接受其他人训练，或许会对他的工作造成妨碍。」金宇彬表示，虽然没有跟那位教练做出承诺，但对自己做了约定：「我心中的期限是10年。 希望他在这10年里能够放心地出演电视节目。」



金宇彬表示今年就是第十年，打算从明年开始接受私人教练指导。 刘在锡和梁世灿被这一美谈震惊，金宇彬却平淡地解释道：「因为他在我贫穷艰难的时候给了我帮助，我很感激。」

金宇彬还透露，为了遵守内心的约定，即便去其他城市拍戏、临时用当地的健身房，也一概拒绝教练帮助：「有时教练看到我的动作差一点，问要不要帮我稍微纠正，我都说：『不用！没关系！』」



金宇彬提到的教练就是梁致胜（양치승），他曾指导很多明星打造完美身材，包括BTS防弹少年团Jin、成勋、CNBLUE姜敏赫、 2PM、2AM、陈书妍等等。 金宇彬成名之前，他曾免费提供自己的健身房和私人训练给金宇彬使用。 金宇彬也曾公开表示，自己原本肩膀很窄，但透过运动变得宽厚，而一直帮助他的私人教练就是梁致承馆长。

梁致胜将金宇彬视为爱徒，多次以明星教练身份在各类节目中亮相，并对金宇彬的人品称赞有加：「即便成为大明星，他仍然礼貌良好、人品出众。」



金宇彬以行动证明了对恩人与师徒情谊的珍视，也展现出成名后仍保持谦逊与感恩的人格魅力，让粉丝与圈内同行都为之动容。

此外，金宇彬与秀智合作主演的奇幻浪漫喜剧《许愿吧，精灵》将於10月3日开播，讲述沉睡千年的精灵遇到缺乏感情的人类，为她实现3个愿望的故事。



