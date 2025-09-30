《MOVING 異能》《我的玩美秘書》金度勳生日來台灣！台中見《單身即地獄》好友文世勳

連續演出《MOVING 異能／超異能族》、《7人的逃脫》、《我的玩美秘書》等劇打開知名度的金度勳，昨（29）日竟發文透露來到台灣遊玩，還是比起台北和高雄較冷門的台中，也和曾演出《單身即地獄》的好友文世勳見面。

照片可見金度勳和友人一同搭機來台，在台中勤美誠品綠園道、草悟道晃晃、遊玩，買了束花又喝了手搖，在英才福德廟前、英才路上拍照，逛了誠品，還到了好友文世勳在台中開設的燒肉店「BAY KOREAN BBQ CLUB」享用餐點。他在餐桌前拿的機票和韓國護照，應是店家給的邀請函與菜單。貼文底下不少台灣網友留言歡迎。



文世勳原本就是廚師兼餐飲企業家，2021年參與戀綜《單身即地獄》第一季打開知名度，節目上一直被困在地獄島做飯頗有話題。雖不知金度勳和他是如何牽線，但兩人是稱兄道弟的好友。金度勳本月15日生日時，文世勳曾秀出兩人照片寫下「多麼祝福生日快樂，我的弟弟」，從金度勳手上的花推測，金度勳應是生日期間來台遊玩並見見好友。金度勳的貼文滑到最後還有粉絲送的卡片、品牌和公司送的蛋糕，應是集合發出來感謝大家對他生日的祝福。



金度勳此次發文，文世勳也轉發在限時動態，還在下方留言「知道我多喜歡花嗎」，或許金度勳的花是送文世勳的開店禮？文世勳也不忘tag自己的店宣傳宣傳XD。



順帶一提，金度勳與金裕貞、金永大主演的漫改劇‎《親愛的X》正展開宣傳，將在11月播出。

