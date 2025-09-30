[好片推薦]《醜得要命》朴正民因一句話揭開母親的一生！因為看不見而產生的自我懷疑 摧毀了幸福家庭

[有雷]韓國電影《醜得要命》由《屍速列車》《地獄公使》導演延尚昊執導，由朴正民擔綱演出，內容描述一位盲眼的傳奇刻印師，受訪時突然由其兒子東煥接到警方消息，表示找到40年前逝世的母親遺骸，東煥對母親的樣貌完全沒有印象，於是著手開始希望透過各種管道獲得母親的照片一張作為遺照，卻揭開驚人事實。

以下為防雷線



《醜得要命》劇情的展開相當有意思，一開始是由電視節目PD（韓智賢飾）來採訪韓國傳奇盲人刻印師林永奎，年邁又看不見的他需要由兒子東煥（朴正民飾）在一旁協助，對於採訪似乎感到渾身不自在。而在採訪期間東煥接到警方電話，表示尋獲一具骸骨經判定應為他的母親鄭英熙，因此東煥便緊急安排葬禮。在告別式上看著空白的遺照令他不是滋味。母親的姊姊們出現在告別式場，東煥想詢問有關母親的過往，甚至想要一張照片，想不到姊姊們只回答「她長得很醜」，並且姊姊們的來意只是想保證東煥不會覬覦他們的遺產。



此事引起了電視台PD的興趣，希望著手調查鄭英熙的過往，讓雕刻師的專題報導更加完整，因此東煥便隨著PD一起進行一些相關人事的訪談。PD訪談了英熙同一工廠的老同事，他們的評語竟也是「她長得很醜」，甚至還叫她「臭抹布」，讓東煥聽起來很不是滋味。接下來PD也訪談了鄭英熙曾在工廠幫助過的人、無良的工廠社長、而最精彩的訪談則是英熙的枕邊人，也就是東煥父親本人。透過五段不同對象的訪談，拼湊出東煥母親的樣子與個性，讓東煥逐漸對母親產生了情感，最終他也如願獲得了母親的照片一張。



東煥由於一開始就聽見親戚對母親的評價「她長得很醜」，加上親戚與東煥都聽說她是突然離家出走不告而別，對她實在沒有太多的描繪。這讓東煥在後續的訪談中都以電視台作家自居，以第三人的角度聽聽大家對母親的說法。英熙是一個敢於據理力爭的人，雖然平時只是忙進忙出打雜的助理，看見不平之事會用自己的方式表達抗議，當然也因此遭受了苦頭。



心地善良的英熙與工廠前擺刻印的盲人永奎好感漸生，接著兩人結婚生子，看似平凡正常的生活，卻因為雕刻師的一念之間而走味。永奎感受到英熙的好意，旁人也敲邊鼓表示英熙是不錯的女孩，因此讓永奎鼓起勇氣求婚，但，天生就看不見的永奎卻開始懷疑，身邊的人到底是真心的祝福，還是把看不見的他當作一個笑話？許多人表面上裝做對他友善、說他很有才華，背後是否在嘲笑著他？這樣的心魔糾纏著永奎，最後讓他親手了結英熙的生命。



最終的真相聽在兒子東煥耳裡是何等諷刺，父親因為眼盲竟然因此痛下殺手，雖然案件已過追訴期，但兒子該如何接受兇手竟是與他相依為命，辛苦拉拔他長大的父親。我們常說「不須太過在意別人的眼光」，那是因為外表美不美，個性好不好是相當主觀的，但對於一個盲人來說，因為看不見而讓他們極度缺乏安全感，也許很多事情因為他看不到而被他人蒙蔽，又或者接受到的好意是出自他人的同情，這些原因都將令他們感到自我懷疑。



而《醜得要命》最終也公開了英熙的長相，雖然貌不驚人但也不能說是有多醜，也許大家口中所謂的醜，還加上了許多對她的行為評價，演員申鉉彬在片中的不露臉演出也相當精采。《醜得要命》令人好好反思內心世界，尤其在韓國這個外表至上的社會，更是意義深遠的作品。現正熱映中。



