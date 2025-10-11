擁〈Girl〉〈Ring〉等名曲，〈敢不敢〉原唱F-iV張海英癌逝，隊友悼：天國再一起唱歌

2000年代紅極一時的一代團F-iV，主唱張海英傳來癌症逝世的悲痛消息，1980年生的他享年45歲。

昨（10）日深夜，F-iV成員金賢洙IG突發限時動態，畫面是張海英的入口網站NAVER上的簡介，他寫下「一路好走，天堂再見的話，再一起唱歌」。金賢洙透露了張海英的死訊後，有韓媒報導張海英6日即因癌症過世。

F-iV成員有徐智元（서지원）、張海英（장해영）、金賢洙（김현수）、禹正泰（우정태）四人。2002年出道被歸類為一代愛豆團體，出道即爆紅，主打歌〈Girl〉與後續曲〈Ring〉均隨即成為名曲，〈Girl〉副歌開頭「Don’t tell me why」讓人朗朗上口，〈Ring〉還被視為求婚經典歌曲傳唱至今，兩首歌均為金賢洙作曲。F-iV後續還有房時爀作曲的〈I'm Sorry〉，以及〈Shadow Dance〉、〈Merry Christmas〉等歌受到歡迎。



對華語圈聽眾來說〈Girl〉可能也不陌生，是羅志祥〈敢不敢〉原作，〈敢不敢〉推出時曾在韓國鬧出抄襲風波。〈Merry Christmas〉則被改編成為〈最後一次〉由Energy演唱。



F-iV活動僅短短幾年，2004年就因成員兵役而中斷，2016年才因鄭彩娟（時為DIA、I.O.I成員）推薦下演出演出復興老歌為主旨的節目《柳喜烈的計畫－Sugar Man》，重新掀起大眾回憶。《Sugar Man》中張海英的演唱，還有四人合體畫面遺憾成為絕響。YouTube上F-iV相關影音都湧入悼念留言。



