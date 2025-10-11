【K社韩国小百科】婚不婚？韩国统计惊人：30代一半没结婚，首尔更夸张「三人两单身」

韩国最新人口住宅普查结果出炉，显示30多岁族群的未婚比例超过一半，其中首尔的情况更明显——每三个30代人口中就有两人还没结婚。

根据统计厅公布的资料，截至去年11月1日，30多岁的未婚率高达 51.3%。分地区来看，首尔最高，达62.8%，其中男性未婚率更冲到 68.3%，比女性（57.2%）还高出10个百分点以上。全国19到34岁青年的992万人里，约219万人（20%）住在首尔，但正值生育高峰的30多岁人口，在首尔却有全国最高的单身比例。

与之相对，未婚率最低的是世宗市，仅34.4%。专家推测，因为当地有不少政府与公职单位，工作稳定、结婚率自然较高。整体来看，世宗市在各年龄层的「有配偶率」也都是最高。

再看全国数字，18岁以上人口共4294万人，其中未婚人口达1267万人，占29.5%；有配偶者2432万人（56.6%）；而丧偶或离婚者有594万人（13.8%）。男性未婚率为34.2%，比女性的24.9%高，至於「有配偶率」则是男性在70多岁最高，女性则在50多岁达到高峰。



除了晚婚、少婚，另一个不容忽视的现象就是快速老龄化。统计显示，去年每100名劳动年龄人口（15～64岁），就要抚养 23.7名65岁以上老人，比抚养儿童（15.9）还高，等於三个壮年要养一个老人。自2016年起，老人抚养比就已经超越儿童抚养比，而且差距逐年扩大。

受平均寿命上升与婴儿潮世代老化影响，人口的「中位年龄」也在攀升，去年达 46.2岁，比2015年增加5岁；平均年龄则为44.8岁，比十年前多出4.4岁，显示韩国社会的高龄化速度加快。



普查还提到其他社会面貌：去年全国有8个地区的「多元文化家庭」（跨国婚姻）比例超过一成，其中以京畿道安山的原谷洞最高（39.2%），首尔的永登浦区大林2洞（17.4%）与九老区九老2洞（13.9%）也都名列前茅。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻