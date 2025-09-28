【韓網熱門】韓劇「這一趨勢」引劇迷喜好兩極分化！16集縮至12集，更精彩還是更遺憾？
廣告

【韓網熱門】韓劇「這一趨勢」引劇迷喜好兩極分化！16集縮至12集，更精彩還是更遺憾？

韓劇   2025年9月28日   星期日17:05   Sani  

（封面圖源：Viu《金子般我的明星》《百次的回憶》《我的青春》海報，Netflix《暴君的廚師》海報）

很久以來，韓國電視台播放的迷你劇大多以16集為標準篇幅，但最近不少新劇都縮短為12集，例如潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》，宋承憲和嚴正化主演的《金子般我的明星》，金多美、辛叡恩和許楠儁主演的《百次的回憶》，宋仲基和千玗嬉主演的《我的青春》等。

有人對這一趨勢表示支持，認為「不拖泥帶水、乾淨俐落、劇情不冗長」，也有人持反對意見，認為「篇幅太短，無法完整展現故事」、「正看到精彩處就快要播完了，好可惜」等等。 不知大家意見如何呢？
（圖源：Netflix《暴君的廚師》海報，Viu《金子般我的明星》海報）
（圖源：JTBC《百次的回憶》海報，Viu《我的青春》海報）

韓國網友評論：
1. 當然是讚成
2. 雖然有點不捨，但16集感覺有點拖沓，快速展開劇情也不錯
3. 支持，很多16集的劇到中後段就變得冗長無趣
4. 比起虎頭蛇尾，不如在12集結束
5. 最近已經習慣12集，無法再回去追16集了
6. 現在優秀編劇太少，16集的劇只有前4集是編劇充滿熱情想寫的橋段，之後就不知道該如何收尾kkk完全沒計劃
7. 12集太短，都沒什麼故事劇情
8. 不支持，說真的，幾乎沒見過哪部12集的劇能把故事鋪陳扎實，完整做到起承轉合
9. 16集有點長，12集有點短，14集剛剛好
10. 感到遺憾不捨才能記得更久，且有想像的樂趣。 電視劇都是開始交往之前的部份比較讓人心動，交往之後的甜蜜戲份就無聊了
12. 每部劇情況不一樣，既有需要用16集來講的故事，也有12集就能講好的故事
13. 還是要看編劇功力，以前那種24集、32集的老劇，只要好看，一樣能吸引人

出處：https://theqoo.net/hot/3931516347

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 【韓網熱門】韓劇「這一趨勢」引劇迷喜好兩極分化！16集縮至12集，更精彩還是更遺憾？
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手