【韓網熱門】韓劇「這一趨勢」引劇迷喜好兩極分化！16集縮至12集，更精彩還是更遺憾？

很久以來，韓國電視台播放的迷你劇大多以16集為標準篇幅，但最近不少新劇都縮短為12集，例如潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》，宋承憲和嚴正化主演的《金子般我的明星》，金多美、辛叡恩和許楠儁主演的《百次的回憶》，宋仲基和千玗嬉主演的《我的青春》等。

有人對這一趨勢表示支持，認為「不拖泥帶水、乾淨俐落、劇情不冗長」，也有人持反對意見，認為「篇幅太短，無法完整展現故事」、「正看到精彩處就快要播完了，好可惜」等等。 不知大家意見如何呢？





韓國網友評論：

1. 當然是讚成

2. 雖然有點不捨，但16集感覺有點拖沓，快速展開劇情也不錯

3. 支持，很多16集的劇到中後段就變得冗長無趣

4. 比起虎頭蛇尾，不如在12集結束

5. 最近已經習慣12集，無法再回去追16集了

6. 現在優秀編劇太少，16集的劇只有前4集是編劇充滿熱情想寫的橋段，之後就不知道該如何收尾kkk完全沒計劃

7. 12集太短，都沒什麼故事劇情

8. 不支持，說真的，幾乎沒見過哪部12集的劇能把故事鋪陳扎實，完整做到起承轉合

9. 16集有點長，12集有點短，14集剛剛好

10. 感到遺憾不捨才能記得更久，且有想像的樂趣。 電視劇都是開始交往之前的部份比較讓人心動，交往之後的甜蜜戲份就無聊了

12. 每部劇情況不一樣，既有需要用16集來講的故事，也有12集就能講好的故事

13. 還是要看編劇功力，以前那種24集、32集的老劇，只要好看，一樣能吸引人

出處：https://theqoo.net/hot/3931516347

