SEVENTEEN睽違7年強勢回歸香港舉行演唱會 全場爆滿熱情開唱

韓國人氣男團Seventeen事隔七年，再次重返香港舉行演唱會，於9月27日及28日在啟德體育館舉行一連兩場《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW] IN HONG KONG》。作為世界巡演海外首站，兩日門票均全數售罄。

演唱會於昨晚（27日）首場演出，全員黑色勁裝拉開序幕，SEVENTEEN穿著黑色勁裝登場，接連演唱《HBD》及《THUNDER》，瞬間點燃全場氣氛。隨後，成員們逐一向粉絲問好，成員Jun以普通話問候：「香港！想我們了嗎？」隨即以廣東話親切地說：「好開心今日嚟到呢度同大家有一個開心嘅夜晚，希望大家玩得開心。」

整場演唱會精心設計，除了熱唱多首大熱歌曲如《HOT》及《Rock with you》，每位成員還帶來了個人舞台表演。VERNON一邊彈吉他一邊深情演繹《Shining Star》，而MINGYU則戴上墨鏡、穿著西裝，型爆詮釋節奏感十足的《Shake It Off》。

當晚的驚喜時刻莫過於影壇巨星成龍的登場，由成員Jun親自介紹出場。成龍不僅現身支持，還現場演唱了經典歌曲《真心英雄》，引發全場驚呼。

在Encore環節，SEVENTEEN連唱《A-TEEN》、《9-TEEN》及《20》，並以中文獻唱粉絲頌《相遇的意義》，讓粉絲感動不已。隊長S.COUPS回憶起十年前曾來香港參加《MAMA音樂頒獎禮》，並向粉絲承諾：「今後會多些來香港見大家。」

演唱會尾聲，粉絲們高喊「Encore」，SEVENTEEN再度登場，帶來《Eyes on you》及《VERY NICE》等經典歌曲，並多次用廣東話表達對粉絲的感謝：「好愛你地，我愛你。」

整場演唱會持續約3個半小時，SEVENTEEN共演繹近30首歌曲，讓粉絲們滿載而歸，度過了一個難忘的夜晚。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞