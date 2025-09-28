兄弟不和？ SEVENTEEN S.COUPS再三叮囑粉絲「別去我哥咖啡廳」引猜測，真相眾說紛紜

SEVENTEEN成員S.Coups（崔勝哲）近日談及親哥哥經營的咖啡廳，負面態度讓很多粉絲都驚訝，亦引發外界關於兄弟關係的各種猜測。

S.Coups於27日在粉絲平台Weverse表示，最近即將與隊友珉奎一起展開新的小分隊活動，原本不想說不愉快的事情，但終究不吐不快：「 因為和哥哥之間有各種問題，如果克拉們（SEVENTEEN粉絲名）是因為喜歡那間咖啡廳而去光顧，我沒什麼好說的，但不希望大家為了我或者因為我而去消費。」

這並非S.Coups第一次提及哥哥的咖啡廳。 他在17日曾留言：「最近經常看到咖啡廳的影片，但那與我無關，如果不去那邊消費，我會很感謝。」並補充：「希望讓更多Carat知道，我知道很多粉絲會關注並前往。」



S.Coups的重複聲明，被解讀為否認了部份粉絲間流傳的「咖啡廳持股說」，同時他提到「和哥哥之間有各種問題」，也讓外界猜測兩人可能存在不和。 但也有部份粉絲解釋，兩人平時關係親密，甚至會一起生活與旅行，S.Coups也許是希望哥哥因為「咖啡廳本身」獲得成就，而非作為「明星的家人」受到矚目。

這番發言亦在韓網引起激烈討論，有人指出，S.Coups的叮囑亦可理解為「不希望粉絲為自己花錢」，或不希望家人利用粉絲對自己的喜愛來賺錢，為避免潛在的誤會而提前劃清界限。 還有人透露，前段時間很多外籍粉絲公開了S.Coups親哥咖啡廳的地址，並大舉前往拍照打卡，甚至公開了親哥的面容、肆意揣測親哥的交往對象，因此S.Coups才通過粉絲溝通平台再三委婉勸阻。



目前，S.Coups正與同團成員珉奎以小分隊「S.COUPS X MINGYU」準備活動，新專輯《HYPE VIBES》將於29日下午6點正式發行。



▽《HYPE VIBES》預告片：



