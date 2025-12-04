劇迷嗨翻！李彩玟X潤娥要回來了？《暴君的廚師》小說作者曝光第二季大動作規劃中！粉絲：等不及了

今年夏天席捲週末檔、話題度爆衝的古裝羅曼史《暴君的廚師》，當時可說是主角配角全員上桌（指在一部影視劇中，所有演員「包括主角、配角」的表現都受到觀眾的認可和讚賞，仿彿他們都被邀請上桌吃飯一樣，共用觀眾的讚譽）、人氣全面大爆發，男主角李彩玟更靠著「甜虐切換自如」的演技，咖位直接飛升。 至今仍有大票劇迷狂敲碗第二季，而這部神劇的原著小說《作為燕山君的廚師活下來》作者朴國宰，也因為劇集的成功再次受到關注，近日更接受韓媒《IZE》的獨家專訪，大方分享創作祕辛與未來計劃。

原著再掀熱度：小說完結後靠電視劇大翻紅

朴國宰坦言，《作為燕山君的廚師活下來》連載時雖然有討論度，但稱不上是「大爆款」。 沒想到電視劇版《暴君的廚師》播出後人氣急升，讓原著被重新挖掘，他笑說：「真的只覺得感謝，劇集還被說是今年最成功的迷你劇之一，能讓我的作品被看見非常榮幸。」

讓讀者意外的是，朴國宰其實原本不是網文作者，也不常追網文。 他分享創作契機時說：「我只是想寫東西，後來想說，既然要寫，那就寫大家會看的題材吧。 於是就從自己熟悉的領域出發，試著融合大眾元素。」



朴國宰透露從連載中期簽下影視化版權，到小說完結後正式收到製作方聯繫，再到確定影視化，整個流程比想像中快很多：「負責的製作公司雖然是新成立不久，但代表的推進力超強、熱情也很驚人，那份熱度也傳染給我了。 」

劇版最大亮點：把原著不多的「羅曼史」放大是神來一筆

談到《暴君的廚師》超反應的原因，朴國宰分析——原著其實是歷史×料理×輕度羅曼史的「綜合體」，情感線比劇版少得多，「劇組選擇把羅曼史大幅放大，我覺得是非常聰明的決定，也因此吸引更多觀眾。」 劇版大幅強化「羅曼史」=神操作！ 不過喜歡甜度爆表劇情的觀眾，讀到原著時會發現：「欸？ 小說不是純羅曼史耶？」而這也完全在他的預期之內。



對演員選角滿意度爆表：潤娥=100%說服力、李彩玟=驚喜之選

朴國宰大讚主演們完全演出角色的靈魂，潤娥飾演頂級名廚「延志英」 「原著的延志英其實有點『太完美』，要讓這角色在真人版中有說服力並不容易，但潤娥完全辦到了，既有力量又溫柔，非常像我想像的她。」。



而「燕熙君」（原著為燕山君）的扮演者李彩玟也讓朴國宰讚不絕口，「原本沒想到他會來演，但真的演得很好，比原著的燕山君更可愛、有魅力，也非常符合劇版的世界觀。」



原著變劇、變漫畫＝三連擊！魅力何在？

目前原著已推出漫畫版，同樣獲得好評。 朴國宰認為作品能多次延展，是因為：以「大體歷史為基礎、細節再進行虛構」的敘事方式; 詳實查過大量史料、料理資料，同時加入大長今、田禹治、孔吉、趙光祖等同時代真實歷史人物; 有趣、又帶點熟悉感的「架空歷史（Alternate History）」的設定，「這些元素讓故事更有力量。」



第二季進度曝光！小說×劇版×漫畫「同步推出」目標中

對於大家最關心的第二季，朴國宰給出了讓粉絲心跳加速的好消息，他透露：「第二季嘛，其實能講的故事非常多。原作小說的第二季先完成，電視劇第二季才能往下走。小說第二季的主軸、起承轉合大致已經出來了。 細節正在調整。 小說會照小說的方式展開，而等小說劇情推進後，劇集也會按照故事發展，製作成電視劇。現在整體的計畫，是希望能做到『原作×電視劇×網漫 第二季同步推出』。細部內容現在還不便透露，但如果真的做第二季，有太多想講的故事了。」至於內容，他也給出暗示：「外傳的故事很可能成為第二季初期的重要線索，像是大家最想知道的——『暴君是怎麼穿越到現代』。」

朴國宰還表示，自己正在擴大整個世界觀：「能講的故事非常多，未來也有可能發展角色獨立篇。」



新作也在準備：風格完全不一樣？

除了第二季，朴國宰也同時準備新作品，有的風格與《作為燕山君的廚師活下來》完全不同，也有同類型的計劃進行中：「但我知道讀者最想要的應該還是第二季。」

朴國宰溫暖表示：「讀者與觀眾給了我超乎期待的愛，我會用更有趣的作品回報大家。」最後，他也不忘推薦原著：「原著跟劇版是完全不同的魅力，如果看過劇的話，再讀小說會發現更多未展現的內容，這也會是第二季可延續的基礎。」

