【韩网热门】韩剧「这一趋势」引剧迷喜好两极分化！16集缩至12集，更精彩还是更遗憾？

很久以来，韩国电视台播放的迷你剧大多以16集为标准篇幅，但最近不少新剧都缩短为12集，例如润娥和李彩玟主演的《暴君的厨师》，宋承宪和严正化主演的《金子般我的明星》，金多美、辛睿恩和许楠儁主演的《百次的回忆》，宋仲基和千玗嬉主演的《我的青春》等。

有人对这一趋势表示支持，认为「不拖泥带水、干净俐落、剧情不冗长」，也有人持反对意见，认为「篇幅太短，无法完整展现故事」、「正看到精彩处就快要播完了，好可惜」等等。 不知大家意见如何呢？





韩国网友评论：

1. 当然是赞成

2. 虽然有点不舍，但16集感觉有点拖沓，快速展开剧情也不错

3. 支持，很多16集的剧到中后段就变得冗长无趣

4. 比起虎头蛇尾，不如在12集结束

5. 最近已经习惯12集，无法再回去追16集了

6. 现在优秀编剧太少，16集的剧只有前4集是编剧充满热情想写的桥段，之后就不知道该如何收尾kkk完全没计划

7. 12集太短，都没什么故事剧情

8. 不支持，说真的，几乎没见过哪部12集的剧能把故事铺陈扎实，完整做到起承转合

9. 16集有点长，12集有点短，14集刚刚好

10. 感到遗憾不舍才能记得更久，且有想像的乐趣。 电视剧都是开始交往之前的部份比较让人心动，交往之后的甜蜜戏份就无聊了

12. 每部剧情况不一样，既有需要用16集来讲的故事，也有12集就能讲好的故事

13. 还是要看编剧功力，以前那种24集、32集的老剧，只要好看，一样能吸引人

出处：https://theqoo.net/hot/3931516347

